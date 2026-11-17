Ngày 17/11, sau khi nhận được tin báo thuyền của người dân bị chìm tại vùng biển thôn Đại Bắc, xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh), Công an xã đã nhanh chóng phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã, Đồn Biên phòng Lạch Kèn cùng người dân địa phương tổ chức cứu hộ, khắc phục sự cố và hạn chế thiệt hại.