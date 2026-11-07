Việt Nam tích cực tham gia chuỗi hoạt động của ASEAN tại Pakistan

Đại diện Việt Nam cùng các nước ASEAN tham dự Tọa đàm doanh nghiệp tại FPCCI, Karachi. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Pakistan)

Trong khuôn khổ chương trình hoạt động của Ủy ban ASEAN tại Islamabad (ACI), Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan, với sự tham gia Trưởng Thương vụ Nguyễn Thị Diệp Hà, đã cùng các cơ quan đại diện ASEAN tăng cường kết nối doanh nghiệp, trao đổi với lãnh đạo tỉnh Sindh và thúc đẩy giao lưu văn hóa, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ ASEAN-Pakistan và mở rộng cơ hội hợp tác Việt Nam-Pakistan.

Tăng cường kết nối doanh nghiệp Việt Nam, ASEAN và Pakistan

Ngày 29/10, đoàn ACI tham dự Tọa đàm Doanh nghiệp Pakistan-ASEAN tại trụ sở Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Pakistan (FPCCI), với chủ đề “Navigating Our Future Together”.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tham gia trao đổi cùng các nhà ngoại giao ASEAN và giới doanh nghiệp Pakistan về triển vọng mở rộng thương mại, đầu tư, kết nối thị trường và tháo gỡ các rào cản đối với hợp tác kinh tế.

Tại Tọa đàm, FPCCI đề xuất thiết lập cơ chế kết nối doanh nghiệp Pakistan-ASEAN thường xuyên, tăng cường hoạt động giao thương trực tiếp, trao đổi đoàn doanh nghiệp, tạo thuận lợi về thị thực và vận tải. Các ý tưởng về diễn đàn doanh nghiệp, đầu mối phối hợp và nhóm công tác chuyên ngành được nêu nhằm chuyển các cuộc tiếp xúc thành hợp tác thực chất.

Đối với Việt Nam, những trao đổi này có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh hai nước đang thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại ưu đãi (PTA), hướng tới mở rộng quy mô thương mại song phương. Việc tăng cường tiếp xúc với FPCCI và cộng đồng doanh nghiệp tại Karachi - trung tâm kinh tế, thương mại và cảng biển lớn của Pakistan - góp phần hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tìm kiếm đối tác và khai thác cơ hội hợp tác mới.

Mở rộng hợp tác với chính quyền tỉnh Sindh

Ngày 30/10, đoàn ACI có các cuộc tiếp kiến Thống đốc Sindh Syed Muhammad Nehal Hashmi và Thủ hiến Sindh Syed Murad Ali Shah. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam cùng đoàn trao đổi về tăng cường quan hệ ASEAN-Pakistan, hợp tác kinh tế, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân.

Tại cuộc gặp Thủ hiến, lãnh đạo tỉnh Sindh mời các doanh nghiệp ASEAN tìm hiểu cơ hội đầu tư vào nông nghiệp, chế biến thực phẩm, công nghệ thông tin, dược phẩm, năng lượng, công nghiệp, logistics và du lịch; đồng thời bày tỏ sẵn sàng tạo điều kiện cho các nhà đầu tư.

Đoàn ACI trong hoạt động tại tỉnh Sindh, Karachi. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Pakistan)

Đối với Việt Nam, các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo tỉnh Sindh là dịp củng cố quan hệ với chính quyền địa phương, tìm hiểu định hướng thu hút đầu tư và thúc đẩy kết nối thương mại tại thị trường Pakistan. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn cũng tham gia hoạt động trồng cây tại “ASEAN Corner” ở Governor House, thể hiện thông điệp về hợp tác môi trường và phát triển xanh.

Thúc đẩy ngoại giao văn hóa và giao lưu nhân dân

Bên cạnh hoạt động kinh tế và tiếp xúc chính quyền, đoàn ACI tham gia các hoạt động giao lưu học thuật với đại diện cơ sở giáo dục và sinh viên tại Karachi, trao đổi về học bổng, nghiên cứu, công nghệ và kết nối thanh niên. Đoàn cũng dự các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan Văn hóa Thế giới Karachi 2026, qua đó góp phần tăng cường hiểu biết giữa nhân dân Pakistan và các nước ASEAN.

Sự tham gia của Đại sứ quán Việt Nam trong chương trình ACI tại Karachi tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động, tích cực của Việt Nam trong các hoạt động chung của ASEAN tại Pakistan. Thông qua phối hợp với các đối tác ASEAN, Đại sứ quán đồng thời thúc đẩy các ưu tiên song phương về thương mại, đầu tư, giáo dục và văn hóa, hướng tới quan hệ Việt Nam-Pakistan ngày càng thiết thực và hiệu quả.

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn:

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan)