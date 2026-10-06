Việt Nam tích cực hoàn thiện Trung tâm ASEAN ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp

Tại Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế đã chủ trì cuộc họp rà soát, thống nhất hoàn thiện dự thảo tiến tới đàm phán, ký kết Hiệp định và Đề án thành lập Trung tâm ASEAN đáp ứng các tình huống y tế công cộng khẩn cấp và bệnh truyền nhiễm mới nổi (ACPHEED).

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Trần Minh

Tham dự cuộc họp diễn ra chiều 5/10 có đại diện lãnh đạo một số Cục, Vụ, Văn phòng thuộc Bộ Y tế; Đại biểu thuộc các Bộ: Tư pháp, Ngoại giao.

Việt Nam đã và đang cùng với các quốc gia ASEAN thúc đẩy việc triển khai các hoạt động liên quan đến việc thành lập trung tâm ACPHEED và đang trong quá trình rà soát, chuẩn bị cho việc thông qua Hiệp định thành lập Trung tâm ACPHEED.

Trong 3 trụ cột của Trung tâm, Việt Nam đăng cai trụ cột về Dự phòng và chuẩn bị sẵn sàng, Indonesia đăng cai trụ cột về phát hiện, đánh giá nguy cơ, Thái Lan đăng cai trụ cột về ứng phó.

Thông tin tại cuộc họp cho biết, thực hiện Quyết định số 1872/QĐ-TTg ngày 29/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, Bộ Y tế đã trực tiếp xây dựng dự thảo, phối hợp tổ chức và tham gia nhiều cuộc họp bàn với các đơn vị liên quan.

Lãnh đạo Vụ Hợp tác Quốc tế báo cáo, làm rõ thêm thông tin tại cuộc họp. Ảnh: Trần Minh

Trong đó, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 17 và các hội nghị liên quan, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương - Trưởng đoàn đại biểu Bộ Y tế Việt Nam - đã tham dự Phiên họp của các Bộ trưởng Y tế ASEAN về Trung tâm ASEAN ứng phó với các tình huống y tế công cộng khẩn cấp và bệnh mới nổi (ACPHEED), nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn và thống nhất lộ trình sớm đưa Trung tâm vào vận hành thực chất.

Đối với dự thảo Hiệp định, đơn vị được giao đầu mối là Vụ Hợp tác Quốc tế đã họp thảo luận và thống nhất với các bên liên quan thuộc các quốc gia trong khu vực. Nhiều nội dung được thống nhất, một số nội dung đề cập chỉnh sửa đã được ghi nhớ, thống nhất: Nguyên tắc trong toàn bộ tiến trình là "Một ACPHEED và 3 trụ cột; Cơ cấu tổ chức của Trung tâm có Hội đồng quản trị chung của 3 trụ cột, mỗi nước bao gồm 1 đại diện, mỗi trụ cột có 1 Giám đốc, có Ban Thư ký giữ vai trò điều phối các hoạt động.

Tại cuộc họp, đại diện các Bộ: Tư pháp, Ngoại giao và Bộ Y tế đã thảo luận, đề xuất ý kiến hướng tới giải pháp thống nhất trình tự thủ tục hoàn thiện dự thảo Hiệp định.

Các đại biểu phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự thảo Hiệp định khung và Đề án thành lập, vận hành Trung tâm ACPHEED không chỉ là yêu cầu về mặt tiến độ mà còn có ý nghĩa chiến lược đối với tăng cường an ninh y tế ASEAN.

Thứ trưởng chia sẻ thông tin về những nỗ lực đàm phán trong thời gian qua; theo đó, các bên đã cơ bản đạt được phương án thống nhất theo chủ trương của Chính phủ.

Theo đó, Thứ trưởng yêu cầu Vụ Hợp tác Quốc tế hoàn thiện Công văn hỏa tốc trình Lãnh đạo Bộ ký, gửi các Bộ liên quan để xin ý kiến đóng góp về phương án đàm phán, thống nhất hồ sơ để đáp ứng theo đúng tiến độ yêu cầu của ASEAN.

Cục Phòng bệnh khẩn trương hoàn thiện lại Đề án; đồng thời kết nối với Ban thư ký của ba nước tham gia Hiệp định nhằm làm rõ hơn về các nội dung liên quan đến phạm vi hoạt động, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên; dự trù kế hoạch hoạt động, kinh phí, nhân sự…

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Trần Minh