Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, từ ngày 20 đến ngày 25/9/2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền CanadaLouise Arbour.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tiếp tục khẳng định sự coi trọng của Việt Nam với Liên hợp quốc, đồng thời phản ánh sự đóng góp tích cực, chủ động và trách nhiệm của Việt Nam vào những nỗ lực chung của Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế.

Việt Nam tích cực, chủ động và đóng góp trách nhiệm tại Liên hợp quốc. Đồ họa: TTXVN