Việt Nam tích cực, chủ động góp sức kiến tạo tương lai ASEAN

(Ảnh: Asean2026.gov.ph)

Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Manila, Philippines từ ngày 14 đến 17/11. Với chương trình làm việc sôi động, chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam luôn đóng góp chủ động, tích cực và có trách nhiệm vào xây dựng, phát triển ASEAN, qua đó nâng cao vị thế, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế và góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi phục vụ sự phát triển của đất nước.

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra giữa lúc tình hình thế giới và khu vực tiếp tục ghi nhận những biến động nhanh, phức tạp và khó lường. Trước hàng loạt thách thức nổi lên, ASEAN vẫn khẳng định vai trò trung tâm, thúc đẩy đoàn kết, tự cường, tăng cường hợp tác và liên kết khu vực, chủ động thích ứng những biến động và đẩy mạnh triển khai các định hướng chiến lược.

Chủ đề Năm ASEAN 2026 là “Cùng chèo lái tương lai chung”, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ đưa “con tàu” ASEAN vượt qua những “đợt sóng gió”, nâng cao khả năng chống chịu trước các sức ép bên ngoài và tạo động lực tăng trưởng mới, hướng tới tương lai phát triển đoàn kết, hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Càng trải qua nhiều khó khăn, các nước thành viên ASEAN càng ý thức rõ hơn và trân trọng giá trị của hợp tác, đối thoại, liên kết trong khu vực. Đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên của ASEAN năm 2026, Philippines đã nỗ lực thúc đẩy triển khai các mục tiêu, ưu tiên hợp tác, cơ bản hoàn thành tốt vai trò dẫn dắt và điều phối các hoạt động của Hiệp hội. Kể từ sau Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 vào tháng 5/2026 đến nay, Hiệp hội đẩy mạnh triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 cùng các ưu tiên hợp tác và các quyết định của lãnh đạo cấp cao ASEAN.

Sự quyết tâm cùng tinh thần chung sức, đồng lòng đã mang đến những “trái ngọt”: Triển vọng tăng trưởng kinh tế ASEAN năm 2026 được đánh giá khả quan; tiến trình liên kết kinh tế, nâng cao năng lực tự cường, bảo đảm an ninh kinh tế và đa dạng hóa thị trường tiếp tục được thúc đẩy thông qua các khuôn khổ hợp tác và liên kết mới. ASEAN cơ bản duy trì môi trường hòa bình, ổn định; đề cao luật pháp quốc tế, các nguyên tắc và chuẩn mực ứng xử chung; đồng thời mở rộng và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác, tạo thêm động lực và cơ hội hợp tác mới.

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 có ý nghĩa quan trọng, với việc tổng kết những kết quả hợp tác trong năm Chủ tịch ASEAN của Philippines, đồng thời định hướng những bước đi tiếp theo nhằm củng cố vai trò, vị thế và khả năng thích ứng của ASEAN. Sự tham gia của đông đảo lãnh đạo các quốc gia đối tác cũng chứng minh cho sức hút mạnh mẽ cùng vai trò quan trọng, vị thế vững vàng của ASEAN, đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực.

Hành trình hơn 30 năm đồng hành cùng ASEAN ghi dấu những đóng góp chủ động, tích cực, thực chất và có trách nhiệm của Việt Nam vào tiến trình xây dựng, phát triển ASEAN. Việt Nam chủ động đề xuất, thúc đẩy các sáng kiến thiết thực và khẳng định vai trò dẫn dắt, nổi bật là các định hướng, biện pháp chiến lược và toàn diện về nâng cao năng lực ứng phó thách thức của ASEAN được Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 vừa qua. ASEAN đã trở thành không gian chiến lược quan trọng, gắn bó mật thiết với sự phát triển và vị thế quốc tế của Việt Nam.

Mối quan hệ song phương giữa Việt Nam với các nước thành viên, đối tác của ASEAN cũng không ngừng phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu, tin cậy và thực chất, nhất là thông qua các hoạt động đối ngoại quan trọng của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Việt Nam nỗ lực phát huy vai trò nòng cốt trong các cơ chế hợp tác Tiểu vùng Mê Công, thúc đẩy liên kết kinh tế, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…

Tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có các bài phát biểu quan trọng, chia sẻ quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên, định hướng phát triển của ASEAN, đưa ra các đề xuất thiết thực nhằm thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, góp phần củng cố đoàn kết, nâng cao khả năng tự cường, tự chủ chiến lược và chủ động ứng phó thách thức. Dựa trên nền tảng cơ đồ, tiềm lực và vị thế đất nước sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam quyết tâm tiếp tục góp phần định hình những bước chuyển chiến lược cho tương lai của ASEAN.

Việc Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Philippines góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về hội nhập quốc tế, nhất là đối ngoại đa phương và tham gia ASEAN, các cơ chế hợp tác Tiểu vùng Mê Công. Chuyến công tác cũng khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam với Philippines, nước giữ cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2026; tô đậm hình ảnh một Việt Nam năng động, đổi mới, tích cực hội nhập sâu rộng, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế và luôn hết mình góp sức kiến tạo tương lai tươi sáng hơn nữa cho ngôi nhà chung ASEAN.