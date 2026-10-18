Việt Nam-Thụy Sĩ thúc đẩy hợp tác kinh tế sau ký kết Hiệp định thương mại tự do

Lễ khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam (SVEF). (Ảnh: Bộ Công thương)

Bộ trưởng Công thương Lê Mạnh Hùng đánh giá, việc doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, trao đổi ngay sau lễ ký kết thể hiện yêu cầu đưa các cam kết của Hiệp định vào thực tiễn, tạo ra cơ hội hợp tác và kết quả kinh doanh cụ thể. Hiệp định mở ra không gian hợp tác mới trong thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và phát triển bền vững; các ưu đãi thuế quan tạo điều kiện để hàng hóa Việt Nam mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh, đồng thời giúp doanh nghiệp EFTA khai thác hiệu quả hơn tiềm năng của thị trường Việt Nam.

Để khai thác hiệu quả những cơ hội từ Hiệp định, Bộ trưởng Công thương đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai bên tập trung thúc đẩy bốn lĩnh vực hợp tác trọng tâm.

Trước hết là phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và chuỗi cung ứng, trong đó Việt Nam mong muốn thu hút đầu tư vào cơ khí chính xác, tự động hóa, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ sản xuất tiên tiến; đồng thời nâng cao năng lực nhà cung ứng trong nước, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bộ trưởng Công thương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Bộ Công thương)

Thứ hai, hai bên cần mở rộng hợp tác trong chuyển dịch năng lượng và tăng trưởng xanh, tập trung vào lưới điện thông minh, sử dụng năng lượng hiệu quả, công nghệ xanh, khu công nghiệp sinh thái và kinh tế tuần hoàn.

Thứ ba là đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, kinh tế số, y tế và khoa học sự sống, hướng tới chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển sản phẩm và khai thác hiệu quả thế mạnh của mỗi bên.

Thứ tư, hợp tác phát triển nguồn nhân lực cần được tăng cường thông qua đào tạo nghề, phát triển kỹ năng và nâng cao chất lượng lao động, đặc biệt là nghiên cứu, vận dụng kinh nghiệm đào tạo nghề kép của Thụy Sĩ, gắn đào tạo với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam (SVEF). (Ảnh: Bộ Công thương)

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng khẳng định Bộ Công thương sẵn sàng phối hợp với các cơ quan, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp hai bên để cụ thể hóa những định hướng trên thành các chương trình hợp tác và dự án đầu tư thiết thực.

Nhấn mạnh thước đo thành công của Hiệp định không chỉ nằm ở số dòng thuế được cắt giảm, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho rằng kết quả cần được thể hiện qua những dự án được triển khai, công nghệ được chuyển giao, chuỗi cung ứng được hình thành và năng lực cạnh tranh được nâng lên.

Với sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp và quyết tâm của Chính phủ, việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-Thụy Sĩ và các nước EFTA theo hướng thực chất, hiệu quả, bền vững sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực sản xuất và tăng cường tính tự chủ của nền kinh tế Việt Nam.