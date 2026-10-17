Việt Nam - Thụy Sĩ phấn đấu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chiều 17/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, chuyến thăm mở ra chương mới trong quan hệ hai nước, đặc biệt với việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA (VEFTA).

Đánh giá cao vai trò tích cực của Thụy Sĩ trong thúc đẩy ký kết Hiệp định, Thủ tướng đề nghị phối hợp để Hiệp định sớm có hiệu lực, tạo đột phá trong hợp tác thương mại, đầu tư, phấn đấu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương; khuyến khích doanh nghiệp, quỹ đầu tư Thụy Sĩ mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, công nghiệp chế tạo, công nghệ sinh học, dược phẩm và đổi mới sáng tạo.

Nhấn mạnh tài chính là thế mạnh vượt trội của Thụy Sĩ và cũng là định hướng phát triển chiến lược của Việt Nam, Thủ tướng đề nghị Thụy Sĩ chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, thúc đẩy kết nối với các trung tâm tài chính lớn trên thế giới; tăng cường hợp tác về tài chính xanh, quỹ đầu tư, quản lý tài sản, tài sản mã hóa, tín chỉ carbon, trái phiếu quốc tế và công nghệ tài chính.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin bày tỏ vui mừng về việc ký kết VEFTA, mở ra cơ hội thúc đẩy thương mại, đầu tư, kết nối doanh nghiệp hai nước, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tổng thống đề xuất kết nối Trung tâm Crypto Valley của Thụy Sĩ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam, thúc đẩy hợp tác về blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử; đặc biệt nhấn mạnh hợp tác đào tạo nghề theo mô hình gắn với nhu cầu doanh nghiệp.

Tổng thống cũng khẳng định sẵn sàng tạo thuận lợi hơn về thị thực cho công dân Việt Nam.

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin phát biểu tại cuộc hội kiến Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Thụy Sĩ trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân; tận dụng hiệu quả VEFTA, tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác đầu tư, trong đó có hạ tầng cảng biển; phối hợp củng cố hệ thống thương mại đa phương, đa dạng hóa thị trường và nâng cao khả năng chống chịu trước biến động kinh tế toàn cầu.

Hai bên thống nhất đưa giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trọng tâm hợp tác, thúc đẩy kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo, cơ sở nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; tăng cường hợp tác về AI, công nghệ lượng tử, năng lượng xanh, kinh tế số, giáo dục đại học và đào tạo nghề.

Trước những thách thức chung về biến đổi khí hậu, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác giảm phát thải, chuyển đổi xanh…

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch, lao động và giao lưu nhân dân; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.