Việt Nam – Thụy Sĩ: Nâng tầm hợp tác kinh tế - tài chính song phương

Cùng dự cuộc làm việc có Đại sứ Thụy Sĩ Pietro Lazzeri, Trưởng ban Hợp tác và Phát triển Kinh tế Thụy Sĩ, đại diện Tổ chức Doanh nghiệp Thụy Sĩ, cùng lãnh đạo các quỹ đầu tư, cơ quan bảo hiểm và các tập đoàn kinh tế hàng đầu Thụy Sĩ.

Mở rộng dòng vốn đầu tư thông minh và đổi mới sáng tạo

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Tấn Cận trân trọng chào mừng đoàn công tác và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Thụy Sĩ trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển giữa hai quốc gia trong thời gian qua.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Bộ Tài chính Việt Nam rất coi trọng cuộc làm việc nhằm trao đổi các nội dung hợp tác trọng tâm, đặc biệt là hướng tới đàm phán, ký kết Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (BIT) mới và định hướng các chương trình hợp tác phát triển hiệu quả hơn.

Bày tỏ vinh dự khi trở lại làm việc tại Bộ Tài chính Việt Nam, Quốc vụ khanh Helene Budliger Artieda nhấn mạnh vai trò nòng cốt của khối tư nhân trong mô hình phát triển của Thụy Sĩ.

Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế, giáo dục và nghiên cứu Thụy Sĩ Helene Budliger Artieda phát biểu

Quốc vụ khanh khẳng định dòng vốn đầu tư của Thụy Sĩ vào Việt Nam là dòng “đầu tư thông minh”, mang hàm lượng đổi mới sáng tạo cao và gắn liền với chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương.

Tính đến cuối tháng 9/2026, Thụy Sĩ có 244 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 2,5 tỷ USD, xếp thứ 20 trong số 150 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Dòng vốn này tập trung 89% vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, đồng thời mở rộng sang các dịch vụ bán buôn, bán lẻ, bất động sản tại 17 tỉnh, thành phố trọng điểm. Nhiều tập đoàn đa quốc gia của Thụy Sĩ như Nestlé, Roche, MSC đã và đang hoạt động rất thành công tại Việt Nam.

Thúc đẩy đàm phán Hiệp định BIT và hỗ trợ phát triển bền vững

Liên quan đến Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (BIT) thay thế cho hiệp định ký từ năm 1992, Thứ trưởng Lê Tấn Cận cho biết, hai bên ghi nhận những tiến triển đáng kể về phạm vi áp dụng, tiêu chuẩn bảo hộ và cơ chế giải quyết tranh chấp (ISDS).

Quốc vụ khanh Helene Budliger Artieda chia sẻ các định hướng cập nhật hiệp định theo chuẩn mực hiện đại (bao gồm phát triển bền vững, kinh doanh có trách nhiệm và phòng chống tham nhũng).

Thứ trưởng Lê Tấn Cận đề xuất tiếp tục đàm phán trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau để hài hòa lợi ích của cả hai phía. Dự kiến ngày 30/10/2026 hai bên sẽ đàm phán trực tiếp để thu hẹp khác biệt.

Đại sứ Thụy Sĩ Pietro Lazzeri, Trưởng ban Hợp tác và Phát triển Kinh tế Thụy Sĩ phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Tại buổi tiếp, Đại sứ Pietro Lazzeri cho biết, Việt Nam là quốc gia ưu tiên hàng đầu trong chính sách phát triển kinh tế của Thụy Sĩ. Nhìn lại 25 năm qua, hỗ trợ phát triển của Thụy Sĩ không chỉ gia tăng về giá trị mà còn chuyển dịch mạnh mẽ sang hợp tác thương mại và đầu tư.

Kể từ năm 1992, Thụy Sĩ đã hỗ trợ gần 630 triệu Franc Thụy Sĩ (tương đương 690 triệu USD) ODA cho Việt Nam.

Trong giai đoạn 2025 - 2028, Chính phủ Thụy Sĩ cam kết cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại khoảng 45 - 55 triệu Franc Thụy Sĩ, tập trung vào 3 trụ cột chính: Thương mại bền vững và đổi mới sáng tạo; Tài chính công bền vững và tài chính khu vực tư nhân; Công nghiệp/nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển đô thị.

Bên cạnh đó, Thụy Sĩ cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng O (Net Zero) vào năm 2050, trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045, cũng như hỗ trợ Việt Nam trong quá trình tiếp cận các tiêu chuẩn của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Định hướng nâng tầm quan hệ kinh tế - tài chính song phương

Để đưa hợp tác kinh tế - tài chính đi vào chiều sâu, Thứ trưởng Lê Tấn Cận đề xuất các phương hướng hợp tác trọng tâm trong thời gian tới:

Mở rộng đầu tư vào các ngành mũi nhọn: Khuyến khích doanh nghiệp Thụy Sĩ gia tăng đầu tư vào các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, công nghệ cao, công nghệ sinh học, năng lượng sạch và chuyển đổi xanh; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Dức Minh

Hợp tác phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC): Việt Nam mong muốn Thụy Sĩ chia sẻ kinh nghiệm quản lý thị trường vốn, tài chính xanh, fintech và thu hút các định chế tài chính Thụy Sĩ tham gia xây dựng IFC tại Việt Nam.

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại và đầu tư: Tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Thụy Sĩ.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ Tài chính Việt Nam khẳng định cam kết luôn đồng hành và tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch cho các nhà đầu tư Thụy Sĩ, đồng thời phân công các đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Thụy Sĩ để triển khai cụ thể các cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Minh