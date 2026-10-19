Việt Nam - Thụy Sĩ mở rộng không gian hợp tác trong giai đoạn mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Nhân Dân

Tối 18/10, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin cùng đoàn đại biểu cấp cao Thụy Sĩ rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 - 18/10, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Đánh giá kết quả chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết sự kiện diễn ra vào thời điểm quan hệ hai nước hội tụ ba dấu mốc quan trọng: Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện được thiết lập từ tháng 1/2025 và ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam với các nước Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA), trong đó có Thụy Sĩ.

MỞ RỘNG HỢP TÁC KINH TẾ, THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

Chuyến thăm góp phần định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Thụy Sĩ, tạo điều kiện gắn kết thế mạnh của Thụy Sĩ về nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, tài chính và đào tạo với nhu cầu phát triển, năng lực sản xuất của Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Guy Parmelin đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Nhân Dân

Lãnh đạo hai nước khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác song phương; nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc và đối thoại cấp cao, thúc đẩy hợp tác phù hợp với khuôn khổ Đối tác toàn diện.

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, một trong những kết quả quan trọng nhất của chuyến thăm là việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA, đánh dấu bước tiến mới trong liên kết kinh tế giữa Việt Nam với các đối tác châu Âu.

Khi có hiệu lực, Hiệp định sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường, mở rộng hoạt động thương mại và đầu tư theo các cam kết đã thống nhất.

Đối với Việt Nam, Hiệp định còn mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ, tri thức và mạng lưới kinh doanh chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc tế.

Hai bên cũng xác định các lĩnh vực hợp tác ưu tiên, trong đó chú trọng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính và phát triển nguồn nhân lực.

Các văn kiện hợp tác về lao động, việc làm, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được ký kết trong chuyến thăm tạo cơ sở để tăng cường gắn kết giữa đầu tư, nghiên cứu và đào tạo, nâng cao hàm lượng công nghệ trong hợp tác song phương.

Trên bình diện đa phương, Việt Nam và Thụy Sĩ tiếp tục khẳng định ủng hộ chủ nghĩa đa phương, thương mại tự do, phát triển bền vững và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

HƯỚNG TỚI TĂNG GẤP ĐÔI KIM NGẠCH THƯƠNG MẠI

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa kết quả chuyến thăm thành những chương trình hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Tại cuộc hội đàm với Tổng thống Guy Parmelin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương chuyển hóa sự tin cậy chính trị thành hành động phối hợp hiệu quả, đồng thời tạo thuận lợi thiết thực cho doanh nghiệp.

Theo đó, mỗi chương trình hợp tác cần xác định rõ đầu mối, nguồn lực, lộ trình và kết quả cụ thể để hai bên cùng theo dõi, thúc đẩy triển khai.

Trên cơ sở Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA được ký kết, Việt Nam và Thụy Sĩ sẽ tập trung thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu bổ trợ lẫn nhau, nhất là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính số, tài chính xanh, đào tạo nhân lực chất lượng cao và phát triển cơ sở hạ tầng.

Hai nước quyết tâm hướng tới tăng gấp đôi kim ngạch thương mại, đồng thời thu hút dòng vốn đầu tư của Thụy Sĩ vào Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Nhân Dân

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho rằng Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao tính minh bạch và khả năng dự báo của môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Thụy Sĩ mở rộng đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hai bên cần nghiên cứu kết nối các chương trình hợp tác theo mô hình ba nhà: Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển giao và thương mại hóa công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực y sinh học, năng lượng xanh, kinh tế số và nông nghiệp.

Đồng thời, tăng cường hợp tác giữa các quỹ phát triển khoa học quốc gia, trường đại học, viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp; thúc đẩy liên kết đào tạo, trao đổi chuyên gia, nhà nghiên cứu nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định những kết quả đạt được trong chuyến thăm, cùng nỗ lực triển khai của các bộ, ngành, địa phương, sẽ góp phần phát huy thế mạnh của mỗi nước, đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Thụy Sĩ phát triển ổn định, bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước.