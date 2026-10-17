Việt Nam – Thụy Sĩ mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư và khoa học – công nghệ

Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm. (Ảnh: Thành Long)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Guy Parmelin, Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Thụy Sĩ thăm chính thức Việt Nam nhân dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng việc Thụy Sĩ là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, đồng thời đánh giá cao tình cảm của Tổng thống dành cho đất nước và con người Việt Nam.

Vui mừng gặp lại Tổng thống Thụy Sĩ sau cuộc điện đàm tháng 5/2026 và cuộc gặp tại Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tháng 9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Thụy Sĩ. Chuyến thăm là minh chứng cho quyết tâm hiện thực hóa và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện được hai nước thiết lập tháng 1/2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội đàm. (Ảnh: Thành Long)

Chúc mừng những thành tựu của Chính phủ và nhân dân Thụy Sĩ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng sự phát triển và thịnh vượng của mỗi nước không chỉ phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc mà còn đóng góp vào hòa bình, thịnh vượng của khu vực và thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, các định hướng chiến lược và chính sách đối ngoại của Việt Nam, khẳng định mong muốn hai nước tiếp tục đồng hành, hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển.

Tổng thống Guy Parmelin bày tỏ vui mừng gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần thứ ba trong năm 2026; nhắc lại những kỷ niệm trong chuyến thăm Việt Nam năm 2019 và đánh giá cao sự phát triển năng động của Việt Nam. Tổng thống cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn; đồng thời vui mừng trước những bước tiến trong hợp tác song phương, với kim ngạch thương mại tăng đều 7% trong bốn năm qua và đầu tư tăng 8% mỗi năm.

Tổng thống Guy Parmelin phát biểu tại hội đàm. (Ảnh: Thành Long)

Tổng thống Guy Parmelin nhấn mạnh việc Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) ký Hiệp định thương mại tự do sẽ mở ra cơ hội để doanh nghiệp hai bên khai thác tiềm năng hợp tác. Với hơn 100 doanh nghiệp Thụy Sĩ đang hoạt động tại Việt Nam, cùng thế mạnh về công nghệ, giải pháp của Thụy Sĩ và tốc độ tăng trưởng nhanh, lực lượng dân số trẻ của Việt Nam, hai nước có nhiều dư địa phát triển quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển của quan hệ song phương sau hơn năm thập kỷ, nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy hợp tác phù hợp với khuôn khổ Đối tác toàn diện và tận dụng hiệu quả những cơ hội từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EFTA. Tổng thống Thụy Sĩ nhấn mạnh các quốc gia có quy mô kinh tế trung bình có thể phối hợp triển khai các sáng kiến kinh tế chung, góp phần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do; đồng thời mời Việt Nam tham gia sáng kiến quan hệ đối tác tương lai vì đầu tư và thương mại.

Toàn cảnh hội đàm. (Ảnh: Thành Long)

Tổng thống Guy Parmelin nhất trí với sáu định hướng hợp tác trọng tâm do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất.

Theo đó, hai bên tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; thúc đẩy thương mại, đầu tư, khuyến khích thêm doanh nghiệp Thụy Sĩ đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực cảng biển.

Hai nước cũng đẩy mạnh hợp tác tài chính - ngân hàng, tập trung vào tài chính số, công nghệ chuỗi khối (blockchain), tài sản số và công nghệ tài chính (fintech); đưa khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột hợp tác thông qua các cơ chế sẵn có giữa các quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, đồng thời tăng cường kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu.

Bên cạnh đó, hai bên thúc đẩy hợp tác về môi trường, văn hóa, du lịch; đưa an ninh, quốc phòng trở thành nội dung hợp tác quan trọng, nhất là trong gìn giữ hòa bình và phòng, chống tội phạm; tiếp tục tăng cường giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp ca Việt Nam. (Ảnh: Thành Long)

Trao đổi về tình hình quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhận định các quốc gia đang đối mặt với nhiều thách thức, rủi ro trong bối cảnh cạnh tranh, đối đầu giữa các cường quốc gia tăng; nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy đối thoại trên tinh thần trung lập. Tổng thống Guy Parmelin đánh giá cao chính sách đối ngoại cân bằng của Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Guy Parmelin chứng kiến lễ trao một số văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước trong các lĩnh vực lao động, khoa học - công nghệ, thương mại và phát triển đô thị. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ mong muốn các văn kiện sớm được triển khai hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai nước.

Tổng thống Thụy Sĩ mời Việt Nam tham dự Hội nghị Toàn cầu về Trí tuệ nhân tạo tổ chức tại Thụy Sĩ năm 2027, qua đó thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Hai nhà lãnh đạo tin tưởng chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Guy Parmelin và Phu nhân sẽ góp phần củng cố tình hữu nghị, tin cậy chính trị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, tạo động lực mới đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Thụy Sĩ phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất, hiệu quả và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Thành Long)