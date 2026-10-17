Việt Nam - Thụy Sĩ hướng tới giai đoạn hợp tác mới, phát triển sâu rộng và hiệu quả

Chuyến thăm mang ý nghĩa quan trọng khi diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2026), góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ phát triển sâu rộng, hiệu quả; đồng thời là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua, hướng tới một giai đoạn hợp tác mới.

Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin.

Việt Nam và Thụy Sĩ thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 11-10-1971. Chặng đường 55 năm qua ghi dấu sự gắn bó giữa hai nước trong những giai đoạn đầy khó khăn, đồng thời chứng kiến những bước phát triển vượt bậc của Việt Nam, với nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ và đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Thụy Sĩ là một trong số ít nước Tây Âu duy trì viện trợ hợp tác phát triển (ODA) cho Việt Nam. Từ năm 1992 đến nay, nguồn ODA Thụy Sĩ dành cho Việt Nam hơn 800 triệu USD. Tháng 5-2025, Thụy Sĩ đã công bố Chương trình hợp tác phát triển Thụy Sĩ-Việt Nam 2025-2028 với số vốn ODA là 50 triệu USD.

Bước đột phá trong quan hệ giữa Việt Nam và Thụy Sĩ diễn ra vào tháng 1-2025 khi hai nước nâng tầm quan hệ lên đối tác toàn diện, trở thành nền tảng để hai nước bước sang một giai đoạn hợp tác mới, sâu sắc hơn về chính trị, thực chất hơn về kinh tế và rộng mở hơn về hợp tác cho tương lai. Quan hệ đối tác giữa hai nước ngày càng năng động, không chỉ ở cấp chính phủ mà còn thông qua sự gắn kết sâu sắc hơn giữa cơ quan lập pháp của hai quốc gia. Ngoại giao nghị viện đã trở thành một kênh quan trọng, góp phần củng cố niềm tin, sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác dài hạn giữa hai nước.

Bên cạnh ý nghĩa về chính trị-ngoại giao, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện còn mang lại tác động thực chất, lâu dài đối với cả hai nền kinh tế. Thụy Sĩ là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Âu, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng của Thụy Sĩ trong ASEAN. Kim ngạch thương mại song phương tăng đều qua các năm: Năm 2025 đạt hơn 1,04 tỷ USD; 8 tháng năm 2026 đạt hơn 716 triệu USD. Tính đến tháng 7-2026, Thụy Sĩ là nhà đầu tư lớn thứ 6 của châu Âu và đứng thứ 20/153 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam với 244 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký khoảng 2,5 tỷ USD.

Thời gian qua, hai bên đã tích cực thúc đẩy đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA-gồm 4 nước Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein). Hiệp định này được kỳ vọng sẽ mở rộng đáng kể các mối liên kết thương mại và đầu tư, hỗ trợ phát triển bền vững và tạo ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp cũng như công dân hai bên. Quá trình đàm phán đã kết thúc vào ngày 2-7-2026, và các nước đang hướng tới ký kết hiệp định này sau 14 năm đàm phán, nhằm tạo thêm động lực mới cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam-EFTA nói chung và Việt Nam-Thụy Sĩ nói riêng.

Với hành trình 55 năm hợp tác truyền thống hữu nghị tốt đẹp, trong thời gian tới, quan hệ Việt Nam-Thụy Sĩ sẽ phát triển theo hướng hợp tác thực chất hơn và cho kết quả cụ thể hơn. Trên cơ sở Tuyên bố chung về đối tác toàn diện tháng 1-2025, hai nước cần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy thương mại và đầu tư, đưa khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, tài chính trở thành những động lực hợp tác mới. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Guy Parmelin sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước, đồng thời đưa quan hệ song phương chuyển từ tiềm năng và cam kết sang những kết quả hợp tác cụ thể, có thể đo lường được, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.