Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới chặng đường hợp tác sâu rộng, thực chất và bền vững

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ ngày 28/9 đã tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh và 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Sĩ tại thủ đô Bern.

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đoàn công tác của Quốc hội; ông Mauro Poggia, Thượng Nghị sỹ Quốc hội Thụy Sĩ; ông Markus Leitner, Trợ lý Bộ trưởng, Tổng Vụ trưởng Vụ Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ, đại diện các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, bạn bè hữu nghị Thụy Sĩ và cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ. Buổi lễ cũng có sự tham dự đông đảo của các vị Đại sứ, Đại biện trong Đoàn Ngoại giao tại Bern.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Quốc khánh 2/9/1945, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

Từ một đất nước trải qua chiến tranh, Việt Nam ngày nay đã trở thành quốc gia hòa bình, ổn định, năng động, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với vị thế và uy tín ngày càng được nâng cao.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam đang nỗ lực xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng và hạnh phúc, trong đó khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực quan trọng cho phát triển nhanh và bền vững; Quốc hội Việt Nam cũng tiếp tục đổi mới hoạt động lập pháp, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn và xây dựng khuôn khổ pháp lý phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước.

Đề cập quan hệ Việt Nam-Thụy Sĩ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ trân trọng và cảm ơn sự đồng hành của Thụy Sĩ trong những giai đoạn quan trọng của lịch sử Việt Nam, từ Hội nghị Geneva năm 1954, những năm tháng chiến tranh đến quá trình tái thiết đất nước, Đổi mới và phát triển; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống với Thụy Sĩ – quốc gia có thế mạnh nổi bật về đổi mới sáng tạo, tài chính, công nghệ chính xác, dược phẩm, y sinh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bày tỏ vui mừng về những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước trong nhiều lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư đến giáo dục, đào tạo, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân sau hơn nửa thế kỷ qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, trong chặng đường tới, Việt Nam mong muốn cùng Thụy Sĩ tiếp tục làm sâu sắc quan hệ song phương, trong đó tình hữu nghị truyền thống và tin cậy chính trị là nền tảng, hợp tác kinh tế là trụ cột, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực, đồng thời mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực Thụy Sĩ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng đánh giá cao vai trò của cộng đồng khoảng 10.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thụy Sĩ, nhấn mạnh đây là cầu nối quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Trong diễn văn chúc mừng, Thượng Nghị sỹ Mauro Poggia nhấn mạnh ý nghĩa của dấu mốc 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Sĩ, khẳng định những nền tảng giao lưu giữa hai nước có từ trước khi thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức, trong đó có dấu ấn của bác sĩ Alexandre Yersin và những đóng góp của ông trong các lĩnh vực y học, nông nghiệp và khoa học đối với người dân Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ trân trọng và cảm ơn sự đồng hành của Thụy Sĩ trong những giai đoạn quan trọng của lịch sử Việt Nam. (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)

Theo Thượng Nghị sỹ Mauro Poggia, kể từ khi Việt Nam thực hiện Công cuộc Đổi mới, quan hệ hợp tác Việt Nam-Thụy Sĩ ngày càng được củng cố, mở rộng và đa dạng hóa. Thụy Sĩ đã đồng hành với Việt Nam trong quá trình chuyển đổi kinh tế, hỗ trợ thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững và chia sẻ với Việt Nam trong những thời điểm khó khăn, trong đó có đại dịch COVID-19.

Hợp tác kinh tế tiếp tục là một điểm sáng trong quan hệ hai nước với kim ngạch thương mại hiện đạt hơn 2 tỷ USD mỗi năm; hơn 100 doanh nghiệp Thụy Sĩ trong các lĩnh vực chế tác đồng hồ, dược phẩm, chế biến thực phẩm và máy móc chính xác đã đầu tư, mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Thượng Nghị sỹ Mauro Poggia cho rằng chiều sâu của quan hệ Việt Nam-Thụy Sĩ không chỉ được thể hiện qua các con số hay thỏa thuận, mà còn qua những kết nối giữa người dân hai nước.

Họ là những sinh viên Việt Nam học tập tại Thụy Sĩ, các nhà nghiên cứu và chuyên gia hợp tác, du khách Thụy Sĩ đến Việt Nam và cộng đồng người Việt đang sinh sống và hội nhập tích cực vào xã hội Thụy Sĩ, đóng góp cho sự đa dạng văn hóa và thịnh vượng của Thụy Sĩ.

Trước đó, trong phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ Châu Mai Anh bày tỏ khẳng định vinh dự chủ trì tổ chức lễ kỷ niệm hai dấu mốc quan trọng của đất nước và quan hệ song phương, đồng thời nhiệt liệt chào mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng lãnh đạo một số cơ quan của Quốc hội Việt Nam đang có chuyến thăm chính thức Thụy Sĩ.

Đánh giá chặng đường phát triển của Việt Nam trong hơn 8 thập kỷ qua, Đại sứ Châu Mai Anh nhấn mạnh những nỗ lực của nhân dân Việt Nam trong bảo vệ độc lập, thống nhất đất nước và xây dựng, phát triển kinh tế, đồng thời ngày càng hội nhập sâu rộng và đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Điểm lại những dấu mốc quan trọng trong hành trình 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt việc Việt Nam và Thụy Sĩ nhất trí thiết lập Quan hệ Đối tác Toàn diện năm 2025 và việc mới đây, Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) đã chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do, hướng tới ký kết trong thời gian tới, Đại sứ Châu Mai Anh khẳng định, những kết quả này là cơ sở quan trọng để Việt Nam và Thụy Sĩ tiếp tục khai thác thế mạnh bổ trợ của hai nền kinh tế, đặc biệt trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển bền vững, tài chính và phát triển nguồn nhân lực…trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, các khách mời đã cùng xem phim ngắn về lịch sử quan hệ hai nước, thưởng thức hòa nhạc và những món ăn truyền thống của Việt Nam. Những giai điệu và ẩm thực mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam đã góp phần quảng bá hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, năng động và cởi mở đến bạn bè Thụy Sĩ và quốc tế./.