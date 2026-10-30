Việt Nam – Thụy Điển: Từ hợp tác bệnh viện đến y học chính xác

Từ ngày 16 đến 18/11/2026, Tuần lễ Y tế Việt Nam - Thụy Điển sẽ diễn ra tại Hà Nội, Bắc Ninh và TP.HCM, quy tụ các nhà quản lý, bệnh viện, trường đại học, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học sự sống của hai nước. Chương trình tập trung vào các chủ đề như y tế số, y học chính xác, chăm sóc sức khỏe bền vững, hiện đại hóa bệnh viện, hợp tác nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực y tế.

Năm 2026 đánh dấu 50 năm hợp tác y tế giữa hai nước, đồng thời là dịp kỷ niệm 50 năm khởi công Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh). Trong nhiều thập kỷ, Thụy Điển đã hỗ trợ Việt Nam xây dựng những cơ sở y tế quan trọng, trong đó có Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí và Bệnh viện Nhi Trung ương. Những công trình này trở thành dấu ấn đáng nhớ trong quan hệ hợp tác song phương.

Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí.

Theo thời gian, hợp tác đã mở rộng từ xây dựng bệnh viện, cung cấp thiết bị sang đào tạo chuyên môn, thực hành lâm sàng, nghiên cứu y học, chính sách y tế và đổi mới công nghệ. Đây cũng là nền tảng để hai nước cùng tìm kiếm giải pháp đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của hệ thống chăm sóc sức khỏe Việt Nam.

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi cho rằng di sản lớn nhất của 50 năm hợp tác không chỉ nằm ở những công trình đã xây dựng, mà còn ở tri thức, kỹ năng và các mối quan hệ chuyên môn được vun đắp qua nhiều thế hệ. Trong bối cảnh y tế Việt Nam không ngừng đổi mới, hai nước cần phát huy nền tảng này để nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng và cải thiện cuộc sống người dân.

Theo ông Marcus Persson, Tham tán Thương mại kiêm Giám đốc quốc gia Business Sweden tại Việt Nam, những mục tiêu phát triển y tế của Việt Nam mở ra nhiều cơ hội kết hợp chuyên môn, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thụy Điển với kiến thức địa phương và nhu cầu thực tiễn của Việt Nam. Hợp tác giữa doanh nghiệp, cơ sở y tế và giới nghiên cứu có thể góp phần nâng cao năng lực hệ thống, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Tuần lễ Y tế có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu Thụy Điển như AstraZeneca, Diaverum, Ericsson, EviBody, Getinge, Viện Karolinska, Surgical Science, Sweco và Swecare. Các đơn vị hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ dược phẩm, chăm sóc chuyên khoa, thiết bị y tế, công nghệ số đến mô phỏng lâm sàng, nghiên cứu và hạ tầng bệnh viện.