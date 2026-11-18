Tuần lễ Y tế Việt Nam – Thụy Điển 2026 do Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội, Business Sweden và Viện Karolinska (Karolinska Institutet – KI) phối hợp tổ chức, quy tụ các cơ quan chính phủ, cơ sở y tế, tổ chức học thuật và doanh nghiệp hai nước. Thông qua các phiên thảo luận và trao đổi chuyên môn, chương trình tập trung thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với hệ thống y tế, như y tế số, y học chính xác, y tế bền vững, hiện đại hóa bệnh viện và phát triển nguồn nhân lực.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ phát biểu khai mạc Diễn đàn Đối tác Thụy Điển - Việt Nam 2026.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Y tế Việt Nam – Thụy Điển 2026, ngày 17/11, tại Hà Nội, Diễn đàn Đối tác Thụy Điển – Việt Nam 2026 đã diễn ra với sự tham gia của đại diện các cơ quan, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ khẳng định năm 2026 đánh dấu 50 năm hợp tác y tế Việt Nam – Thụy Điển, khởi đầu từ sự kiện khởi công xây dựng Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí năm 1976. Sự hỗ trợ và đồng hành của Chính phủ, nhân dân Thụy Điển đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành y tế Việt Nam, từ xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực đến nâng cao năng lực khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trải qua nửa thế kỷ, hợp tác y tế giữa hai nước đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, trở thành một trong những điểm sáng trong quan hệ hợp tác song phương. Những thành quả này không chỉ thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc mà còn minh chứng cho giá trị của hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới hệ thống y tế, hướng tới mục tiêu bảo đảm mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng, công bằng và bền vững, Thứ trưởng Đào Xuân Cơ cho rằng, quá trình này đặt ra yêu cầu ngày càng cao về đổi mới công nghệ, hiện đại hóa cơ sở y tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển các mô hình chăm sóc sức khỏe tiên tiến. Đây cũng là những lĩnh vực Thụy Điển có nhiều thế mạnh, kinh nghiệm và thành tựu nổi bật.

Toàn cảnh diễn đàn.

Thứ trưởng Đào Xuân Cơ nhấn mạnh, Bộ Y tế Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với các đối tác Thụy Điển trong nghiên cứu khoa học, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế; ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong y tế; phát triển dược phẩm, trang thiết bị y tế; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và phát triển hệ thống y tế xanh, bền vững.

Đánh giá cao vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong việc kết nối tri thức, công nghệ, nguồn lực và kinh nghiệm quốc tế với nhu cầu phát triển thực tiễn của ngành y tế Việt Nam, Thứ trưởng Đào Xuân Cơ nhấn mạnh, Bộ Y tế hoan nghênh và khuyến khích các doanh nghiệp Thụy Điển tăng cường tìm hiểu thị trường, mở rộng hợp tác, đầu tư, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam. Đồng thời, Bộ Y tế sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam để thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp với các cơ sở y tế, bệnh viện, viện nghiên cứu và các đối tác liên quan, đưa những cơ hội hợp tác thành các chương trình, dự án cụ thể.

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi

Nhắc lại những hợp tác y tế giữa hai nước thực tế đã bắt đầu từ trước khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao với việc, Hội Chữ thập đỏ Thụy Điển đã hỗ trợ cung cấp vật tư và thiết bị y tế nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp thiết trong thời kỳ chiến tranh từ năm 1965, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi khẳng định, giá trị lớn nhất của chặng đường hợp tác này không chỉ nằm ở những bệnh viện được xây dựng mà còn ở con người.

Trong nhiều thập kỷ, hơn 40.000 cán bộ y tế Việt Nam đã tham gia các chương trình đào tạo và nâng cao năng lực do Thụy Điển hỗ trợ. Hơn 65 nhà nghiên cứu Việt Nam đã hoàn thành chương trình tiến sĩ tại Viện Karolinska, góp phần hình thành các mạng lưới khoa học và quan hệ hợp tác nghiên cứu lâu dài giữa hai nước.

Từ hợp tác phát triển ban đầu, quan hệ Việt Nam – Thụy Điển trong lĩnh vực y tế đã mở rộng sang nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, thương mại và đầu tư. Các doanh nghiệp Thụy Điển hiện tham gia hợp tác với đối tác Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, từ dược phẩm, công nghệ y tế, hạ tầng bệnh viện, kết nối số đến dịch vụ chăm sóc chuyên khoa.

Năm 2025, dược phẩm trở thành nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Thụy Điển sang Việt Nam, đạt giá trị 1,15 tỷ SEK, tương đương khoảng 114 triệu USD, tăng 18% so với năm trước. Đây cũng là một trong những minh chứng cho chiều sâu ngày càng lớn của quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước trong lĩnh vực y tế.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Y tế năm nay, nhiều tổ chức và doanh nghiệp Thụy Điển như AstraZeneca, Diaverum, Ericsson, EviBody, Getinge, Viện Karolinska, Surgical Science, Sweco và Swecare cùng các đối tác Việt Nam đã tham gia trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác mới.

Các diễn giả tham gia Diễn đàn Đối tác Thụy Điển – Việt Nam 2026.

Đáng chú ý, các sáng kiến hợp tác được triển khai trong dịp này tập trung vào những lĩnh vực như y tế số, phòng ngừa bệnh tật, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong chăm sóc sức khỏe. Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển (Sida) cũng đã quyết định triển khai một chuyến khảo sát nhằm đánh giá cách thức các quan hệ đối tác, hoạt động trao đổi tri thức và việc ứng dụng các giải pháp đổi mới sáng tạo có thể đóng góp cho hệ thống y tế Việt Nam.

Đại sứ Johan Ndisi cho rằng, nếu 50 năm đầu tiên là giai đoạn xây dựng nền tảng thì chặng đường 50 năm tiếp theo cần tập trung khai thác và phát huy những thành quả đó. Việt Nam đang hướng tới các mục tiêu đầy tham vọng về y tế dự phòng, bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong y tế. Trong khi đó, Việt Nam và Thụy Điển cũng đang cùng đối mặt với những thách thức như già hóa dân số, gia tăng các bệnh không lây nhiễm, chi phí chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và yêu cầu đưa các thành tựu đổi mới sáng tạo đến gần hơn với người dân.

Theo Đại sứ, việc giải quyết những thách thức này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chính phủ, giới học thuật, cơ sở cung cấp dịch vụ y tế và cộng đồng doanh nghiệp.

Với nền tảng 50 năm hợp tác, Tuần lễ Y tế Việt Nam – Thụy Điển 2026 không chỉ là dịp nhìn lại những thành tựu đã đạt được mà còn hướng tới hình thành các quan hệ đối tác mới, thúc đẩy trao đổi tri thức và tìm kiếm những giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân hai nước.