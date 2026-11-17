Ngày 17/11, tại Hà Nội, Đại sứ quán Thụy Điển phối hợp tổ chức Diễn đàn Y tế Việt Nam - Thụy Điển 2026 trong khuôn khổ Tuần lễ Y tế Việt Nam - Thụy Điển 2026 (diễn ra từ ngày 16-18/11) nhân dịp kỷ niệm 50 năm hợp tác y tế giữa hai nước.

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi phát biểu khai mạc diễn đàn.

Kết nối, tìm kiếm cơ hội đầu tư mới

Diễn đàn Y tế Việt Nam - Thụy Điển 2026 có sự tham gia của hơn 200 đại biểu từ cơ quan quản lý, bệnh viện, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Diễn đàn là dịp để doanh nghiệp hai nước kết nối, tìm kiếm đối tác, chia sẻ kinh nghiệm và khám phá những cơ hội hợp tác, đầu tư mới. Trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận vào cơ hội hợp tác kinh doanh, thương mại và đầu tư trong lĩnh vực y tế, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ y tế, y tế số, trí tuệ nhân tạo (AI), dược phẩm, thiết bị y tế và phát triển hạ tầng bệnh viện.

Thụy Điển là quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1969. Hợp tác y tế là một trong những trụ cột bền vững của quan hệ song phương, với sự hỗ trợ của Thụy Điển dành cho các dự án bệnh viện tiêu biểu và sự phát triển của ngành y tế Việt Nam từ những năm 1970.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi cho hay, 50 năm hợp tác y tế giữa Thụy Điển và Việt Nam không chỉ dừng lại ở một mốc thời gian hành chính, mà còn mang tầm vóc lớn hơn chính bản thân nó rất nhiều. Khi nhìn lại các tài liệu lưu trữ hợp tác y tế giữa Thụy Điển và Việt Nam thực chất đã bắt đầu từ hơn một thập kỷ trước đó, có trước cả thời điểm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Qua nhiều thập kỷ, hàng nghìn cán bộ y tế Việt Nam đã tham gia các chương trình đào tạo và nâng cao năng lực do Thụy Điển hỗ trợ. Các nhà nghiên cứu đã xây dựng được những mối quan hệ hợp tác bền chặt, các trường đại học phát triển nhiều chương trình liên kết, và nhiều thế hệ lãnh đạo ngành y tế mới đã trưởng thành.

Hiện nay, theo ông Johan Ndisi, y tế là một ưu tiên trong mối quan hệ giữa Thụy Điển và Việt Nam, đồng thời ông rất tự hào khi thấy có rất nhiều doanh nghiệp và tổ chức hàng đầu của Thụy Điển hiện diện tại đây, như: Viện Karolinska, Bệnh viện Sophiahemmet đến Đại học Gothenburg, cùng các công ty AstraZeneca, Elekta, Getinge, Sweco, Diaverum, Surgical Science... Điều này cho thấy hợp tác y tế không ngừng phát triển để đáp ứng những thách thức và cơ hội mới.

Ông Johan Ndisi chia sẻ thêm, cả hai quốc gia chúng ta đều đang đối mặt với nhiều thách thức tương đồng: già hóa dân số, tỷ lệ mắc các bệnh không lây nhiễm gia tăng, chi phí y tế tăng cao và nhu cầu bảo đảm các thành tựu đổi mới sáng tạo đến được với những người cần nhất. Để giải quyết những thách thức này, hai bê cần những mối quan hệ đối tác vững mạnh. Chúng ta cần sự hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ, giới học thuật, các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế và khối doanh nghiệp.

Nhấn mạnh Thụy Điển không chỉ là một đối tác có nền khoa học, công nghệ và hệ thống y tế phát triển mà còn là một người bạn lâu năm đã đồng hành cùng nhân dân Việt Nam trong những giai đoạn đặc biệt khó khăn của lịch sử, Thứ trưởng Bộ Y tế - PGS.TS Đào Xuân Cơ cho hay, sau hơn một nửa thế kỷ, Việt Nam có những bước phát triển rất quan trọng.

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại diễn đàn.

Đối với hệ thống y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế chỉ rõ đang đứng trước những yêu cầu mới, như già hóa dân số, gia tăng bệnh không lây nhiễm, nhu cầu tiếp cận các kỹ thuật chăm sóc y tế tiên tiến và áp lực về chi phí chăm sóc sức khỏe, các yêu cầu chuyển đổi số toàn diện. “Chúng tôi nhận thức rất rõ một hệ thống y tế hiện đại không thể chỉ được đánh giá bằng số lượng bệnh viện hay mức độ tiên tiến của trang thiết bị. Điều quan trọng hơn là người dân có thể tiếp cận được với các dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, công bằng và bền vững. Đây cũng là những lĩnh vực mà Việt Nam mong muốn tăng cường trao đổi kinh nghiệm với Thụy Điển", PGS.TS Đào Xuân Cơ nêu.

Từ góc độ Bộ Y tế, PGS.TS Đào Xuân Cơ bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tập trung tăng cường hợp tác: nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ y tế, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ chẩn đoán, điều trị tiên tiến và nâng cao chất lượng thực hành lâm sàng; hợp tác trong phòng ngừa, phát hiện sớm và quản lý các bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em; phát triển hạ tầng y tế số, dữ liệu y tế và khả năng liên thông giữa các tuyến; trao đổi kinh nghiệm và quản trị hệ thống y tế, quản trị bệnh viện, bảo đảm chất lượng an toàn người bệnh và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Nâng cao năng lực cho hệ thống y tế

Trong bối cảnh Việt Nam đang tiếp tục hiện đại hóa hệ thống y tế và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cho hơn 100 triệu người dân, Đại sứ quán Thụy Điển cho biết, Tuần lễ Y tế Việt Nam - Thụy Điển tạo diễn đàn thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như y tế số, y học chính xác, y tế bền vững, hiện đại hóa bệnh viện và phát triển nguồn nhân lực y tế. Hợp tác doanh nghiệp cũng là một động lực quan trọng trong định hướng này. Các doanh nghiệp Thụy Điển hiện đang phối hợp với đối tác Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, từ công nghệ y tế, dược phẩm, dịch vụ chăm sóc chuyên khoa đến hạ tầng y tế và y tế số.

Theo Đại sứ quán Thụy Điển, quan hệ hợp tác y tế hai bên còn được phản ánh qua hoạt động thương mại song phương. Năm 2025, dược phẩm trở thành nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Thụy Điển sang Việt Nam, đạt giá trị 1,15 tỷ SEK (tương đương khoảng 114 triệu USD), tăng 18% so với năm trước.

Các đại biểu tham gia thảo luận về tiềm năng hợp tác y tế tại diễn đàn.

Năm 2026, kỷ niệm 50 năm hợp tác y tế, Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội, Hội đồng Thương mại và Đầu tư Thụy Điển (Business Sweden) và Viện Karolinska tổ chức Tuần lễ Y tế Thụy Điển - Việt Nam 2026 (diễn ra từ ngày 16-18/11) có sự tham gia của các doanh nghiệp Thụy Điển và tổ chức nghiên cứu hoạt động trong nhiều lĩnh vực của ngành y tế. Business Sweden xác định nhiều cơ hội để doanh nghiệp Thụy Điển đóng góp thông qua công nghệ y tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nâng cao năng lực, chuyển đổi số và phát triển hạ tầng y tế.

Ông Marcus Persson, Tham tán Thương mại kiêm Giám đốc quốc gia của Business Sweden tại Việt Nam nhận định, quá trình chuyển đổi của ngành y tế Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội để kết hợp năng lực và kinh nghiệm đổi mới sáng tạo của Thụy Điển với những ưu tiên và nhu cầu thực tiễn của Việt Nam. Thông qua việc tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp, các cơ sở y tế và giới nghiên cứu, chúng ta có thể góp phần nâng cao năng lực hệ thống y tế, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển những giải pháp đáp ứng nhu cầu thực tế của ngành y tế Việt Nam.

Bên cạnh đó, nghiên cứu khoa học và đào tạo tiếp tục là những trụ cột quan trọng của hợp tác y tế Việt Nam - Thụy Điển. Viện Karolinska, một trong những trường đại học y khoa và cơ sở nghiên cứu y học hàng đầu thế giới, đã có nhiều thập kỷ hợp tác với các đối tác Việt Nam trong nghiên cứu, đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn.

Giáo sư Tobias Alfvén, Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo nghiên cứu sinh tiến sĩ, Viện Karolinska cho biết, tương lai của ngành y tế sẽ được định hình bởi khoa học, dữ liệu và hợp tác quốc tế. Các nhà nghiên cứu Thụy Điển và Việt Nam đã xây dựng được những mối quan hệ hợp tác bền chặt qua nhiều năm. Tuần lễ Y tế là cơ hội để tăng cường hơn nữa sự hợp tác này, đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh và cộng đồng tại Việt Nam, Thụy Điển cũng như trên toàn thế giới.

Còn theo bà Karin Tegmark Wisell, Đại sứ phụ trách Y tế Toàn cầu của Thụy Điển, từ tình trạng kháng kháng sinh, già hóa dân số đến những nguy cơ y tế mới nổi, nhiều thách thức trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hiện nay không chỉ giới hạn trong phạm vi một quốc gia. Các giải pháp cũng cần vượt qua những ranh giới đó. Quan hệ hợp tác Việt Nam - Thụy Điển cho thấy sự hợp tác lâu dài có thể tạo ra những cải thiện bền vững về sức khỏe cộng đồng, đồng thời góp phần bảo đảm các thành tựu đổi mới sáng tạo đến được với những người cần chúng nhất.

Không chỉ là dịp nhìn lại một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, Tuần lễ Y tế Việt Nam - Thụy Điển 2026 còn hướng tới việc thúc đẩy các quan hệ đối tác mới, tăng cường kết nối giữa các tổ chức và xác định những giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho các thế hệ tương lai.