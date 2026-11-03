Việt Nam - Thụy Điển: Hướng tới kỷ niệm 50 năm hợp tác y tế

Sự kiện cũng gắn với 50 năm kể từ khi khởi công Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí tại Quảng Ninh vào năm 1976.

Tuần lễ Y tế Việt Nam - Thụy Điển 2026 do Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội, Business Sweden và Viện Karolinska tổ chức, với sự tham gia của các doanh nghiệp Thụy Điển và tổ chức nghiên cứu hoạt động trong nhiều lĩnh vực của ngành y tế.

Diễn ra tại Hà Nội, Bắc Ninh và TP Hồ Chí Minh từ ngày 16 đến 18-11, chương trình sẽ quy tụ các nhà lãnh đạo ngành y tế, bệnh viện, nhà nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học sự sống. Các nội dung thảo luận sẽ tập trung vào y tế số, y học chính xác, chăm sóc sức khỏe bền vững, hiện đại hóa bệnh viện, hợp tác nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực y tế.

Các chuyên gia từ Viện Karolinska hướng dẫn nhân viên y tế tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội về chăm sóc trẻ em. Ảnh: Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam

Không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng, Tuần lễ Y tế Việt Nam - Thụy Điển 2026 còn hướng tới tạo cơ hội để các cá nhân và tổ chức học hỏi lẫn nhau, củng cố quan hệ hợp tác hiện có và mở ra những lĩnh vực hợp tác mới. Mục tiêu chung là phát huy thành quả của 50 năm qua, để chặng đường tiếp theo mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân viên y tế, người bệnh và gia đình họ.

Quan hệ hợp tác giữa hai nước đã trải qua một chặng đường dài kể từ khi Thụy Điển hỗ trợ xây dựng các bệnh viện lớn của Việt Nam, trong đó có Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển tại Uông Bí, Quảng Ninh và Bệnh viện Nhi Trung ương tại Hà Nội. Ngày nay, hợp tác đã mở rộng sang các lĩnh vực như nghiên cứu y học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong y tế.

Bệnh nhân điều trị phục hồi chức năng tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển ở Uông Bí, được trang bị các thiết bị y tế của Thụy Điển. Ảnh: Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam

"Di sản lớn nhất của 50 năm hợp tác không chỉ nằm ở những công trình đã xây dựng, mà còn ở tri thức, kỹ năng và các mối quan hệ vẫn đang tiếp tục được vun đắp và phát triển. Khi hệ thống y tế của Việt Nam không ngừng đổi mới, nhiệm vụ của chúng ta là phát huy nền tảng đó và tìm ra những giải pháp thiết thực để nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, qua đó cải thiện cuộc sống của người dân", Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi cho biết.

Trong quá trình phát triển hệ thống y tế, Việt Nam có nhiều cơ hội tăng cường hợp tác giữa các cơ sở khám, chữa bệnh, giới nghiên cứu và doanh nghiệp. Từ các giải pháp số, công nghệ y tế đến y tế dự phòng và hạ tầng y tế, tiềm năng hợp tác nằm ở việc kết hợp chuyên môn và kinh nghiệm của Thụy Điển với thực tiễn và những ưu tiên của Việt Nam để tạo ra các giải pháp phù hợp, có thể triển khai hiệu quả.

“Những mục tiêu phát triển y tế của Việt Nam mở ra nhiều cơ hội kết hợp đổi mới sáng tạo và chuyên môn của Thụy Điển với kiến thức địa phương và các ưu tiên của Việt Nam. Thông qua hợp tác chặt chẽ hơn giữa doanh nghiệp, cơ sở y tế và các nhà nghiên cứu, chúng ta có thể góp phần nâng cao năng lực, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển những giải pháp đáp ứng nhu cầu thực tế của hệ thống y tế Việt Nam”, ông Marcus Persson, Tham tán Thương mại kiêm Giám đốc quốc gia của Business Sweden tại Việt Nam, cho biết.