Việt Nam - Thụy Điển hợp tác về hạ tầng viễn thông và an ninh mạng

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp ông Per Narvinger, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Ericsson (Thụy Điển). Ảnh: chinhphu.vn

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng hoan nghênh ông Per Narvinger cùng Đoàn lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Ericsson đến thăm và làm việc tại Việt Nam; ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Tập đoàn trong hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam. Từ năm 1993 đến nay, Ericsson đã trở thành một trong những đối tác công nghệ quan trọng của các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam như Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tổng công ty Viễn thông MobiFone..., đồng hành cùng Việt Nam phát triển hạ tầng viễn thông qua các thế hệ công nghệ từ 2G, 3G, 4G đến 5G.

Phó Thủ tướng đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa Ericsson với các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo của Việt Nam thời gian qua, nhất là trong triển khai mạng 5G, thử nghiệm thành công các tính năng 5G nâng cao và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trên tinh thần đó, Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; chú trọng phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chính phủ Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu thế giới đầu tư vào những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước.

Đánh giá cao các đề xuất của Ericsson, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết Việt Nam đặc biệt quan tâm đến vấn đề an ninh, an toàn mạng trong quá trình phát triển kinh tế số, xã hội số. Hiện nay, Việt Nam đang tập trung phát triển các trung tâm dữ liệu và hệ thống điện toán đám mây, tạo nền tảng phục vụ chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số.

Phó Thủ tướng đánh giá những đề xuất của Ericsson về tăng cường an ninh mạng, bảo vệ hạ tầng thông tin liên lạc là những nội dung phù hợp với mối quan tâm của Việt Nam; đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi, nghiên cứu các giải pháp hợp tác phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển của đất nước.

Đối với hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, Phó Thủ tướng đánh giá cao đề xuất của Ericsson về các chương trình tiếp nhận, chuyển giao và trao đổi kỹ sư với Thụy Điển, tạo điều kiện để đội ngũ kỹ sư Việt Nam tham gia nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận công nghệ mới, tích lũy kinh nghiệm quốc tế và từng bước nâng cao năng lực công nghệ trong nước.

Phó Thủ tướng mong muốn Ericsson tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực, mở rộng các chương trình hợp tác thiết thực, tạo cơ hội cho các kỹ sư trẻ Việt Nam học tập, nghiên cứu và tiếp cận những công nghệ tiên tiến của Tập đoàn.

Hoan nghênh sự quan tâm của lãnh đạo Ericsson đối với thị trường Việt Nam, Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam khuyến khích các tập đoàn công nghệ lớn, trong đó có Ericsson, mở rộng hoạt động nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam. Qua đó, thúc đẩy hợp tác thiết thực, hiệu quả, hỗ trợ Việt Nam đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ số.

Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp, ông Per Narvinger thông tin về định hướng hợp tác của Ericsson tại Việt Nam; khẳng định, Việt Nam là thị trường rất quan trọng đối với Tập đoàn; đồng thời, chúc mừng Việt Nam đã đẩy nhanh tiến độ triển khai mạng 5G trên phạm vi toàn quốc.

Với vai trò là đối tác lâu năm, Ericsson đã cung cấp các giải pháp công nghệ an toàn, đáng tin cậy, đồng hành cùng các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam trong quá trình phát triển hạ tầng mạng.

Đề cập định hướng hợp tác thời gian tới, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Ericsson cho biết Tập đoàn đang tập trung triển khai mạng 5G và khai thác hiệu quả những lợi ích mà công nghệ này mang lại. Đồng thời, Ericsson đề xuất triển khai chương trình hợp tác với các đối tác Việt Nam nhằm tăng cường an ninh mạng; sẵn sàng chia sẻ chuyên môn công nghệ và kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng hệ thống thông tin liên lạc an toàn, bền vững cho các lĩnh vực như đường sắt, năng lượng...