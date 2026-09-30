Việt Nam thuộc top 7 quốc gia dẫn đầu toàn cầu về chuyển đổi giao thức Internet thế hệ mới IPv6

Báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ cho thấy, trong tháng 9/2026 đã ghi nhận 3.131 công bố quốc tế của Việt Nam trên cơ sở dữ liệu Scopus. Tổng số giao dịch thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) từ ngày khai trương đến nay (từ năm 2020 đến 15/9/2026) đạt 4,86 tỷ giao dịch. Số lượng chứng thư chữ ký số đã cấp tính đến tháng 9/2026 là 34,575 triệu chứng thư chữ ký số; tỷ lệ dân số trưởng thành (15 - 65 tuổi) có chữ ký số đạt: 49,96% (34,575 triệu dân/ 69,2 triệu dân).

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Hải Dương

Lĩnh vực công nghiệp công nghệ số tiếp tục tăng trưởng mạnh. Doanh thu tháng 9/2026 ước đạt 770.766 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2025; lũy kế 9 tháng đạt 5.387.142 tỷ đồng, tăng khoảng 32,1%. Trong khi đó, doanh thu dịch vụ bưu chính tháng 9 ước đạt 9.260 tỷ đồng, tăng 22%; số tên miền quốc gia “.vn” đạt 703.236 tên miền; tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 67%, đứng thứ 2 Đông Nam Á, thứ 7 toàn cầu.

Một dấu ấn đáng chú ý trong công tác quản lý nhà nước là trong tháng 9, Bộ đã ban hành 2 quyết định và 3 thông tư. Trong đó, Quyết định số 3795/QĐ-BKHCN ngày 15/9 ban hành Bộ chỉ số đo lường sự phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam; Quyết định số 3805/QĐ-BKHCN ngày 16/9 ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 1483/QĐ-TTg về phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, tập trung cho công nghệ chiến lược.

Phát biểu kết luận buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Trung Tính cho biết, trong tháng 10/2026, Bộ sẽ tập trung hoàn thiện 4 dự án luật theo Chương trình lập pháp năm 2026, gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; Luật Bưu chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung 5 Nghị định hướng dẫn Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Hải Dương

Với các nhiệm vụ công nghệ chiến lược, Bộ sẽ đẩy nhanh phê duyệt, tổ chức thực hiện những nhiệm vụ đủ điều kiện; tiếp tục phân loại, tích hợp 160 đề xuất của địa phương, ưu tiên các nhiệm vụ có phạm vi dùng chung, liên vùng, có sản phẩm, chỉ tiêu kỹ thuật và địa chỉ ứng dụng rõ ràng.

Bên cạnh đó, triển khai Đề án phát triển hệ thống trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia; hoàn thành 14/20 nhiệm vụ còn lại của Kế hoạch hành động 100 ngày; tiếp tục làm sạch, kết nối, chia sẻ dữ liệu; triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, hướng dẫn Khung kiến trúc số cấp bộ/cấp tỉnh; mở rộng ứng dụng AI hỗ trợ công vụ gắn với yêu cầu an toàn, chất lượng dữ liệu, hiệu quả sử dụng và khả năng nhân rộng.

Đồng thời, Bộ sẽ tập trung xử lý 273 thôn, bản lõm sóng và 209 điểm trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở giáo dục, y tế công lập lõm sóng hoặc sóng yếu; tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi IPv6/IPv6-only, hạ tầng dữ liệu và các nền tảng số dùng chung. Tiếp tục triển khai Kết luận số 51-KL/TW và Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030; hoàn thiện cơ sở pháp quy, tiêu chuẩn, quy chuẩn và Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân; tăng cường hợp tác quốc tế về công nghệ nguồn, nghiên cứu chung, đào tạo và phát triển nhân lực chất lượng cao.