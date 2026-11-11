Việt Nam thuộc nhóm quốc gia tiến bộ đáng kể về hạ tầng chất lượng

Theo chỉ số hạ tầng chất lượng cho phát triển bền vững năm 2026, Việt Nam đạt 52,8 điểm, xếp thứ 47 trong số 170 quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá. So với kỳ đánh giá năm 2024 (đạt 51,2 điểm, xếp thứ 42/155 quốc gia), Việt Nam đã tăng 1,6 điểm.

Bảng xếp hạng này được Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc công bố tại Diễn đàn Chất lượng Toàn cầu 2026, diễn ra từ ngày 4-6/11 tại Vienna.

Đáng chú ý, không chỉ ghi nhận kết quả về điểm số, tổ chức này còn lựa chọn Việt Nam giới thiệu trong nhóm quốc gia có mức cải thiện đáng kể về hạ tầng chất lượng giai đoạn 2024-2026.

Việt Nam xếp thứ 47 trong số 170 quốc gia, vùng lãnh thổ về Chỉ số Hạ tầng chất lượng cho phát triển bền vững. Nguồn: UNIDO

Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của Việt Nam trong củng cố năng lực và phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng chất lượng quốc gia.

Chỉ số hạ tầng chất lượng cho phát triển bền vững là bộ chỉ số do Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc xây dựng, công bố lần đầu năm 2022, nhằm đánh giá mức độ phát triển và khả năng đóng góp của hệ thống hạ tầng chất lượng một quốc gia vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Chỉ số hạ tầng chất lượng cho phát triển bền vững được tổng hợp thông qua 37 chỉ tiêu thuộc 5 cấu phần: Tiêu chuẩn hóa, đo lường, công nhận, đánh giá sự phù hợp và chính sách chất lượng.

Trong đời sống kinh tế, thuật ngữ "hạ tầng" thường gợi liên tưởng đến các công trình vật lý như đường xá, cầu cống, nhà máy hay trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, theo chuẩn mực quốc tế, "hạ tầng chất lượng" (Quality Infrastructure - QI) mang hàm nghĩa rộng lớn hơn.

QI không phải là hạ tầng vật lý hữu hình, mà là một hệ thống toàn diện gồm các tổ chức, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình và dịch vụ kỹ thuật. Hệ thống này bảo đảm sản phẩm, dịch vụ đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn và môi trường. QI đóng vai trò là "nền móng kỹ thuật" giúp quốc gia đo lường, kiểm tra, chứng nhận và bảo đảm chất lượng theo những chuẩn mực thống nhất.

Theo đại diện Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, sự ghi nhận của UNIDO là tín hiệu tích cực đối với những nỗ lực phát triển hạ tầng chất lượng thời gian qua. Điều này cho thấy ý nghĩa của việc đầu tư đồng bộ vào năng lực tiêu chuẩn hóa, đo lường, công nhận và đánh giá sự phù hợp.

Khi các nền kinh tế chuyển đổi theo hướng xanh, số và bền vững, hạ tầng chất lượng trở thành nền tảng quan trọng để cải tiến chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn, tạo thuận lợi thương mại và hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Kết quả Chỉ số Hạ tầng chất lượng cho phát triển bền vững 2026 không chỉ ghi nhận bước tiến của Việt Nam mà còn đặt ra yêu cầu chuyển những tiến bộ về năng lực hạ tầng chất lượng thành giá trị thực chất cho doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế.