Việt Nam thuộc nhóm quốc gia cải thiện đáng kể về hạ tầng chất lượng

Thông tin từ Bộ KH-CN cho biết, UNIDO công bố Chỉ số Hạ tầng chất lượng cho phát triển bền vững (QI4SD) năm 2026 tại Diễn đàn Chất lượng toàn cầu 2026 (diễn ra từ ngày 4 đến 6-11 tại Vienna, Áo). Việt Nam đạt 52,8 điểm, xếp thứ 47 trong số 170 quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá.

QI4SD là bộ chỉ số do UNIDO xây dựng, công bố lần đầu năm 2022, nhằm đánh giá mức độ phát triển và khả năng đóng góp của hệ thống hạ tầng chất lượng của một quốc gia, vùng lãnh thổ vào việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc. Điểm số được tổng hợp thông qua 37 chỉ tiêu thuộc 5 cấu phần: tiêu chuẩn hóa, đo lường, công nhận, đánh giá sự phù hợp và chính sách chất lượng.

Việt Nam xếp thứ 47 về Chỉ số Hạ tầng chất lượng cho phát triển bền vững. Nguồn: UNIDO

Trong đó, hạ tầng chất lượng (QI) không phải hạ tầng vật lý như đường sá, cầu cống, nhà máy hay trung tâm dữ liệu. Đây là hệ thống gồm các tổ chức, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình và dịch vụ kỹ thuật nhằm bảo đảm sản phẩm, dịch vụ đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn và môi trường. QI giúp một quốc gia đo lường, kiểm tra, chứng nhận và bảo đảm chất lượng sản phẩm, dịch vụ theo những chuẩn mực thống nhất.

So với kỳ đánh giá năm 2024, Việt Nam tăng 1,6 điểm nhưng thứ hạng giảm từ vị trí 42 (2024) xuống 47, một phần nguyên nhân do số lượng được đánh giá tăng từ 155 lên 170 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Năm nay, UNIDO cũng lựa chọn Việt Nam để giới thiệu trong nhóm quốc gia có mức cải thiện đáng kể về hạ tầng chất lượng trong giai đoạn 2024-2026, cùng với Colombia, Iran, Nigeria và Uzbekistan.

Theo Ủy ban Tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia (Bộ KH-CN), sự ghi nhận của UNIDO là tín hiệu tích cực đối với những nỗ lực phát triển hạ tầng chất lượng thời gian qua. Điều này cho thấy ý nghĩa của việc đầu tư đồng bộ vào năng lực tiêu chuẩn hóa, đo lường, công nhận và đánh giá sự phù hợp. Khi các nền kinh tế chuyển đổi theo hướng xanh, số và bền vững, hạ tầng chất lượng trở thành nền tảng quan trọng để cải tiến chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn, tạo thuận lợi thương mại và hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, trong các ngành xuất khẩu như dệt may, nông sản, thực phẩm và sản phẩm công nghiệp, việc tăng cường áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao năng lực đo lường, truy xuất nguồn gốc và đánh giá sự phù hợp có ý nghĩa quan trọng trong đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Kết quả QI4SD 2026 không chỉ ghi nhận bước tiến của Việt Nam mà còn đặt ra yêu cầu chuyển những tiến bộ về năng lực hạ tầng chất lượng thành giá trị thực chất cho doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế.