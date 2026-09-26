Việt Nam thuộc nhóm các nền kinh tế phát triển du lịch nhanh toàn cầu

Khách du lịch trải nghiệm tại Việt Nam. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Cụ thể, theo Báo cáo Chỉ số Phát triển Du lịch và Lữ hành (TTDI) năm 2026 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Việt Nam cùng với Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico và Brazil được xác định là 10 nền kinh tế du lịch và lữ hành lớn thuộc nhóm không có thu nhập cao đang tạo động lực đáng kể cho tăng trưởng toàn cầu.

Hiện 10 nền kinh tế này đóng góp hơn 28% GDP trực tiếp của ngành du lịch và lữ hành toàn cầu. WEF dự báo tỷ trọng này có thể tăng lên 35% GDP vào năm 2035, phản ánh sự dịch chuyển ngày càng rõ của động lực tăng trưởng du lịch sang các thị trường mới nổi.

Kể từ năm 2019, điểm TTDI trung bình của nhóm này tăng 4,7%, cao hơn đáng kể mức tăng 2,9% của chỉ số toàn cầu, và 1,9% của 20 nền kinh tế dẫn đầu về du lịch. Riêng trong giai đoạn 2024-2026, 10 nền kinh tế mới nổi trên cải thiện nhanh hơn 100 nền kinh tế còn lại ở 15 trong tổng số 17 trụ cột của TTDI.

Theo WEF, các điểm đến mới nổi quy mô lớn đang có lợi thế ở một số lĩnh vực như khả năng cạnh tranh về giá, tài nguyên thiên nhiên, tính bền vững của nhu cầu du lịch và tài nguyên văn hóa.

Từ năm 2019 đến nay, nhóm này tiếp tục gia tăng lợi thế về tài nguyên văn hóa, đồng thời từng bước thu hẹp khoảng cách với các nền kinh tế phát triển về mức độ sẵn sàng trong công nghệ thông tin và truyền thông, an toàn-an ninh và hạ tầng vận tải hàng không.