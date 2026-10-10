Việt Nam thuộc nhóm 10 quốc gia hàng đầu thế giới về an ninh, an toàn du lịch

Báo cáo TTDI 2026 đánh giá năng lực phát triển du lịch của các nền kinh tế dựa trên 17 chỉ số trụ cột và 102 chỉ số thành phần, được chuẩn hóa theo thang điểm từ 1 đến 7. Việt Nam có 13/17 chỉ số trụ cột được xếp hạng từ trung bình cao đến hàng đầu thế giới. Riêng chỉ số an ninh, an toàn đạt 6,52 điểm, đứng thứ 9 toàn cầu, cùng nhóm dẫn đầu với Singapore, Qatar, Iceland, Thụy Sĩ, Phần Lan và một số quốc gia khác.

Trong bối cảnh du lịch thế giới chịu ảnh hưởng từ bất ổn địa chính trị, xung đột, thiên tai và chi phí đi lại gia tăng..., an ninh, an toàn ngày càng trở thành yếu tố quan trọng trong quyết định lựa chọn điểm đến của du khách. Cùng với chính sách thị thực thuận lợi, mở rộng kết nối hàng không và đa dạng hóa sản phẩm, lợi thế về môi trường du lịch an toàn được kỳ vọng tiếp tục củng cố niềm tin của du khách quốc tế, tạo nền tảng duy trì tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam.