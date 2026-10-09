Việt Nam thực hiện được nhiều kỹ thuật y khoa khó, không thua kém quốc tế

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phú Hữu, Bệnh viện Bình Dân Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ về thành tựu phẫu thuật robot. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Theo Tiến sĩ Hà Anh Đức, mỗi năm hệ thống y tế Việt Nam phục vụ khoảng 200 triệu lượt khám, chữa bệnh, trong đó khoảng 10% là điều trị nội trú. Tại các bệnh viện lớn như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh số lượt khám mỗi ngày có thể lên tới 10.000 lượt/ngày. Những năm qua, ngành y tế Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu xuất sắc, ứng dụng nhiều kỹ thuật khó trong chẩn đoán, điều trị cho người bệnh.

Tiến sĩ Hà Anh Đức dẫn chứng lĩnh vực ghép tạng là một trong những chuyên ngành kỹ thuật cao của y học hiện đại.

Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Hiện cả nước có 34 trung tâm ghép tạng, với khả năng thực hiện nhiều loại ghép như tim, gan, phổi, thận và giác mạc. Điều đáng khen ngợi là Việt Nam không chỉ thực hiện ghép từng tạng riêng lẻ mà còn làm chủ các kỹ thuật ghép đa tạng, ghép tạng domino, mở ra thêm cơ hội điều trị cho những người bệnh có tình trạng phức tạp.

Các kỹ thuật này đã đạt trình độ không thua kém các trung tâm ghép tạng hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, thành tựu can thiệp thông tim bào thai của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh cũng là một thành tựu y khoa hết sức đáng khen ngợi của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam....

Mặc dù vậy, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Hà Anh Đức cho rằng, sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ cũng đặt ra yêu cầu mới đối với ngành y tế. Không chỉ tiếp cận công nghệ tiên tiến mà quan trọng hơn đội ngũ thầy thuốc cần chuyển hóa những tiến bộ đó thành hiệu quả điều trị thực tế, mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh.

Trang thiết bị hiện đại chỉ thực sự phát huy giá trị khi có đội ngũ y bác sĩ đủ trình độ vận hành, làm chủ và ứng dụng kỹ thuật phù hợp trong hoạt động khám, chữa bệnh. Từ thực tế này, ông đặt vấn đề cần chú trọng hơn nữa việc phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao trong thời gian tới.

Sở hữu hệ thống y tế quy mô lớn nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 170 bệnh viện, 13.000 phòng khám, mạng lưới 168 trạm y tế và gần 300 điểm trạm với tổng số khoảng 50.000 giường bệnh.

Trong năm 2025, các cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố đã tiếp nhận hơn 50 triệu lượt khám, chữa bệnh. Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, với quy mô cơ sở y tế và số lượng bệnh nhân lớn như vậy, Thành phố không thể quản lý một hệ thống y tế bằng phương thức truyền thống mà cần phải quản trị thông minh hơn. Đó chính là lý do khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang trở thành một trong những động lực quan trọng nhất để ngành Y tế Thành phố phát triển trong giai đoạn mới.

Thời gian tới, Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển y tế thông minh; triển khai hồ sơ bệnh án điện tử; liên thông dữ liệu; xây dựng kho dữ liệu y tế dùng chung; từng bước hình thành hệ thống điều hành y tế thông minh và chuẩn hóa dữ liệu sức khỏe người dân. Đồng thời, Thành phố tiếp tục thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán và điều trị; phát triển phẫu thuật robot, y học chính xác, y học cá thể hóa; mở rộng các kỹ thuật ghép tạng, can thiệp bào thai, điều trị ung thư và các lĩnh vực chuyên sâu mà Thành phố đang có thế mạnh.

Quang cảnh Hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu báo cáo nhiều thành tựu y học Việt Nam như: phẫu thuật nội soi, can thiệp mạch, phẫu thuật có sự hỗ trợ của robot, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và ứng dụng nhiều kỹ thuật, trang thiết bị y tế hiện đại. Các báo cáo cũng chỉ ra, y học Việt Nam đã từng bước đi đến giai đoạn làm chủ nhiều kỹ thuật tiên tiến, từng bước tiệm cận và vươn tới trình độ của y học thế giới.

Đáng chú ý là sự trợ giúp đắc lực của khoa học công nghệ giúp người bệnh tiếp cận được phương pháp điều trị phù hợp hơn, giảm thời gian điều trị và thời gian chăm sóc, giúp người bệnh có thêm cơ hội trở lại cuộc sống bình thường, nếu trước đây, người bệnh phải ra nước ngoài điều trị thì nay đã có thể điều trị tại Việt Nam./.