Việt Nam thúc đẩy thanh toán số, kiến tạo nhịp sống hiện đại

Tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội, ngày 24 và 25 tháng 10, không khí sôi động của Sóng Festival 2026 mang đến một không gian trải nghiệm công nghệ gần gũi với người dân.

Diễn ra trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, với chủ đề “Chạm số – Sống xanh”, sự kiện quy tụ khoảng 70 gian hàng của các ngân hàng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ và nhiều đơn vị cung cấp sản phẩm, dịch vụ.

Không chỉ giới thiệu những giải pháp thanh toán mới, lễ hội còn đưa công nghệ đến gần hơn với những hoạt động thường ngày. Từ mua sắm, ăn uống đến trải nghiệm các tiện ích, người tham gia có thể trực tiếp tìm hiểu cách những phương thức thanh toán số đang thay đổi thói quen tiêu dùng./.