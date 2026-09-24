Việt Nam thúc đẩy số hóa, tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế

Giảng viên và sinh viên FTU tham gia toạ đàm. (Ảnh: TTXVN phát)

Số hóa các thủ tục và giảm các rào cản hành chính đang trở thành những yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả thương mại xuyên biên giới. Đây cũng là nội dung được trao đổi tại tọa đàm về thuận lợi hóa thương mại do Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva phối hợp tổ chức ngày 23/9.

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, tọa đàm với chủ đề “Tăng cường thuận lợi hóa thương mại quốc tế trên thực tiễn: Số hóa và giảm các rào cản thương mại mang tính thủ tục” do Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva, Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC) và Trường Đại học Ngoại thương (FTU) phối hợp tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Sự kiện tạo điều kiện để giảng viên, sinh viên FTU tìm hiểu sâu hơn về Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại (TFA) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và những vấn đề thực tiễn trong quá trình triển khai.

Tại tọa đàm, ông Samidh Shrestha, chuyên gia về tạo thuận lợi thương mại của ITC, phân tích những rào cản doanh nghiệp có thể gặp phải khi tham gia thương mại quốc tế, vai trò của TFA trong việc đơn giản hóa thủ tục, cũng như xu hướng ứng dụng công nghệ và số hóa nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại xuyên biên giới.

Phần trao đổi với sinh viên tập trung vào kinh nghiệm triển khai TFA trên thực tế, yêu cầu đặt ra đối với doanh nghiệp và cơ quan quản lý, cũng như khả năng vận dụng các giải pháp phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Diễn giả Samidh Shrestha, chuyên gia phân tích của ITC trình bày tại toạ đàm. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại diện Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cũng giới thiệu vai trò, hoạt động của phái đoàn tại WTO, đồng thời cập nhật những thách thức và giải pháp các thành viên WTO đang thảo luận trong quá trình đánh giá lần thứ hai việc thực hiện TFA và tiến trình cải cách chung của tổ chức.

Tọa đàm là một trong những hoạt động của Phái đoàn Việt Nam tại Geneva nhằm tăng cường kết nối giữa các cơ sở đào tạo trong nước với các chuyên gia quốc tế về thương mại, đầu tư và luật quốc tế.

Thông qua các hoạt động này, sinh viên và giảng viên có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và những xu hướng mới của thương mại toàn cầu.

Năm 2022, FTU là cơ sở giáo dục duy nhất của Việt Nam được WTO lựa chọn tham gia Chương trình WTO Chairs giai đoạn 2022-2026, nhằm hỗ trợ thương mại và nâng cao năng lực cho các thành viên WTO, hướng tới các trường đại học và viện nghiên cứu tại các nước đang phát triển.

Phái đoàn Việt Nam tại Geneva đã phối hợp với FTU trong nhiều hoạt động và cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ kết nối, chia sẻ chuyên môn với FTU cũng như các cơ quan, tổ chức trong nước./.