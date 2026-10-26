Việt Nam thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với Cộng hòa Dominica

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Miguel Mejia, Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất (MIU), Bộ trưởng Bộ Chính sách Hội nhập Khu vực của Cộng hòa Dominica. (Nguồn: TTXVN)

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh đồng chí Miguel Mejia trở lại thăm Việt Nam; đánh giá cao những kết quả tích cực trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước thời gian qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn tình cảm đoàn kết và sự hỗ trợ quý báu của Đảng MIU, cá nhân đồng chí Miguel Mejia dành cho Đảng, nhân dân Việt Nam và các lãnh đạo tiền bối của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đồng chí Miguel Mejia và Đảng MIU trong việc tôn tạo, gìn giữ tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Santo Domingo, cũng như hỗ trợ thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Dominica.

Khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với Dominica, Đảng MIU và các lực lượng chính trị tại nước này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai Đảng triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2028, góp phần thúc đẩy hợp tác song phương, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch và nông nghiệp.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đồng chí Miguel Mejia và Đảng MIU tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh, đầu tư tại Dominica và doanh nghiệp Dominica kết nối với thị trường, doanh nghiệp Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những kết quả tích cực trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước thời gian qua. (Nguồn: TTXVN)

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời thăm hỏi chân thành tới Tổng thống Abinader Corona.

Bày tỏ vinh dự và vui mừng khi trở lại thăm Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng MIU Miguel Mejia tin tưởng rằng, với tầm nhìn phát triển mới, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sẽ giành nhiều thắng lợi quan trọng và tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Miguel Mejia khẳng định Đảng MIU luôn coi trọng, mong muốn không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời tiếp tục thúc đẩy các biện pháp nhằm triển khai hiệu quả, toàn diện Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng, tăng cường quan hệ Dominica – Việt Nam trên các kênh và lĩnh vực, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển nhanh chóng, bền vững, thực chất, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Đảng MIU cũng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc các lực lượng cánh tả, tiến bộ tăng cường đoàn kết, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực có nhiều biến động.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn, đối thoại chính trị ở các cấp giữa hai Đảng, hai nước; củng cố hiểu biết và tin cậy chính trị giữa Đảng MIU, các chính đảng quan trọng tại Dominica và Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời phối hợp chặt chẽ trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền và tại các diễn đàn đa phương chính đảng.