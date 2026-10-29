Việt Nam thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với tỉnh Constantine của Algeria

Đại sứ Việt Nam tại Algeria Vũ Duy Long tại Agrest-Expo 2026. (Ảnh: Ban tổ chức Agrest-Expo)

Để thúc đẩy quan hệ hợp tác truyền thống hữu nghị giữa Việt Nam và Algeria, đặc biệt là việc hiện thực hóa hợp tác ở cấp độ địa phương và kết nối doanh nghiệp hai bên, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Vũ Duy Long ngày 28/10 đã gặp gỡ và làm việc với ông Kamel Eddine Kerbouche, Tỉnh trưởng tỉnh Constantine; và tới Triển lãm quốc tế lần thứ 5 về nông nghiệp, công nghiệp chế biến thực phẩm và bao bì (Agrest-Expo) tham quan và tiếp xúc một số quan chức và doanh nghiệp địa phương.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Vũ Duy Long thông báo cho Tỉnh trưởng tỉnh Constantine biết trong 9 tháng đầu năm nay, kinh tế Việt Nam ghi nhận đà bứt phá mạnh mẽ với GDP tăng trưởng 9,01% và tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 434,3 tỷ USD.

Bày tỏ sự vui mừng khi cuộc gặp diễn ra đúng vào ngày kỷ niệm 64 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (28/10/1962), Đại sứ cho biết thương mại Việt Nam-Algeria trong năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng bứt phá, với kim ngạch hai chiều đạt khoảng 310 triệu USD trong 6 tháng đầu năm.

Hiện Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng chủ lực như càphê, hạt điều, hạt tiêu, thủy sản và hóa chất, đồng thời nhập khẩu các sản phẩm thế mạnh của Algeria như chà là, dầu ôliu và bột minh quyết, với mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD.

Đại sứ đề xuất ông Kerbouche cùng nghiên cứu khả năng thiết lập quan hệ hợp tác/kết nghĩa giữa tỉnh Constantine và một tỉnh/thành của Việt Nam có nét tương đồng (về bề dày lịch sử, văn hóa, giáo dục và thế mạnh nông nghiệp…).

Bên cạnh đó, Đại sứ Vũ Duy Long cho rằng hai bên cần thúc đẩy các chuyến thăm của doanh nhân, kết nối các cơ sở giáo dục, hợp tác về du lịch và nông nghiệp. Đại sứ đã mời và hoan nghênh các đoàn lãnh đạo chính quyền tỉnh Constantine cùng các doanh nhân, nhà đầu tư địa phương sang thăm Việt Nam và tìm hiểu cơ hội hợp tác.

Về phần mình, Tỉnh trưởng tỉnh Constantine cho rằng mối quan hệ giữa Algeria và Việt Nam là mối quan hệ lịch sử truyền thống, được gắn kết từ hai cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Nhắc tới Việt Nam là người dân Algeria nhớ tới cuộc đấu tranh cách mạng…, người dân Algeria luôn dành những tình cảm sâu sắc và đặc biệt chân thành đối với đất nước và nhân dân Việt Nam và đó là nền tảng vững chắc để hai bên phát triển quan hệ hợp tác toàn diện.

Ông Kerbouche đã nêu bật các thế mạnh của Algeria như có diện tích lớn nhất châu Phi, tài nguyên thiên nhiên phong phú, cơ cấu dân số trẻ, vị trí địa lý thuận lợi là cửa ngõ kết nối châu Âu và châu Phi.

Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh các tiềm năng cũng như thế mạnh của Constantine và hoàn toàn đồng tình với đề xuất của Đại sứ Vũ Duy Long về việc thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa thành phố Constantine và một tỉnh/thành của Việt Nam.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Constantine trân trọng mời các doanh nghiệp Việt Nam tới Constantine đầu tư. Ông Kerbouche đề nghị Thương vụ Việt Nam tại Algeria làm việc trực tiếp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Constantine, cũng như gặp gỡ các doanh nghiệp Algeria tại Agrest-Expo để mở rộng kết nối giao thương.

Sau cuộc gặp, Đại sứ Vũ Duy Long cùng đoàn công tác đã tới Khu phức hợp văn hóa Ahmed-Bey (Zénith) để tham quan các gian hàng và gặp gỡ một số doanh nghiệp Algeria tham gia Triển lãm.

Agrest-Expo năm nay thu hút hơn 160 doanh nghiệp của Algeria và nước ngoài. Đây là hoạt động nhằm thúc đẩy đầu tư và phát triển các quan hệ đối tác kinh tế, qua đó tạo thêm giá trị cho nền kinh tế.

Triển lãm gồm hai khu vực chính, giới thiệu các sản phẩm và thiết bị phục vụ nông nghiệp, cùng các sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm và bao bì.

Ông Kamel Eddine Kerbouche, Tỉnh trưởng tỉnh Constantine, Đại sứ Vũ Duy Long và các đại biểu nghe giới thiệu về gian hàng tại Agrest-Expo 2026. (Ảnh: Ban tổ chức Agrest-Expo)

Theo ban tổ chức, việc lựa chọn Constantine làm địa điểm tổ chức sự kiện xuất phát từ tiềm năng kinh tế và hệ thống sản xuất đa dạng của thành phố này, một trung tâm kinh tế quan trọng ở miền Đông Algeria. Triển lãm được kỳ vọng tạo điều kiện để các doanh nghiệp Algeria tăng cường hợp tác, đầu tư và trao đổi kinh nghiệm với các đối tác nước ngoài.

Các gian hàng trưng bày nhiều loại sản phẩm, thiết bị và dịch vụ phục vụ hoạt động nông nghiệp, trong đó có sản xuất ngũ cốc, chăn nuôi gia súc và gia cầm, sản xuất sữa, trồng cây ăn quả.

Trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, triển lãm giới thiệu các sản phẩm của Algeria, nguyên liệu đầu vào, thiết bị và công nghệ chế biến, sản xuất. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp trong ngành này tìm kiếm đối tác, mở rộng hoạt động và tiếp cận các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, ban tổ chức còn tổ chức các cuộc gặp gỡ chuyên ngành, hội nghị và tọa đàm về phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, tăng cường khả năng cạnh tranh của hàng hóa Algeria và thúc đẩy xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài.

Agrest-Expo cũng tạo cơ hội cho các công ty khởi nghiệp và những người trẻ tuổi có ý tưởng sáng tạo giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, tìm hiểu khả năng tham gia chuỗi cung ứng hàng hóa và thiết lập quan hệ đối tác mới trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến thực phẩm./.