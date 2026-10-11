Việt Nam thúc đẩy pháp quyền bằng những hành động và đóng góp thiết thực

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đỗ Hùng Việt. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong các ngày từ 7-10/10, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Ủy ban Pháp lý (Ủy ban 6) của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tổ chức thảo luận đề mục “Pháp quyền ở cấp độ quốc gia và quốc tế” thu hút sự tham gia, phát biểu của hầu hết các quốc gia thành viên và quan sát viên.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, phát biểu tại phiên họp, các nước khẳng định bảo đảm pháp quyền là nền tảng của hòa bình, an ninh, hợp tác quốc tế và phát triển bền vững; kêu gọi giải quyết hòa bình tranh chấp, bảo đảm công lý và tiếp cận tư pháp.

Các đại biểu đánh giá cao vai trò, đóng góp của các cơ quan Liên hợp quốc trong pháp điển hóa và phát triển tiến bộ luật pháp quốc tế; đề nghị tăng cường đối thoại thực chất, trao đổi kịp thời giữa Ủy ban 6 với các quốc gia thành viên nhằm bảo đảm luật pháp quốc tế phản ánh tiếng nói và thực tiễn pháp lý của các khu vực, các hệ thống pháp luật khác nhau, đặc biệt là đóng góp từ các nước đang phát triển.

Tham gia phiên thảo luận, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, nhấn mạnh hiệu lực, uy tín của luật pháp quốc tế phụ thuộc vào việc các nước giải thích, áp dụng một cách thiện chí, nhất quán, không chọn lọc, nhất là các nguyên tắc căn bản của Hiến chương Liên hợp quốc như bình đẳng chủ quyền, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp công việc nội bộ, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và thực hiện thiện chí các nghĩa vụ quốc tế bằng những hành động thực tế.

Trên tinh thần đó, đề cập các vấn đề trên biển, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam khẳng định Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982 là khuôn khổ pháp lý cho mọi hoạt động trên biển và đại dương.

Mọi yêu sách, ứng xử trên biển cũng như việc giải quyết các tranh chấp biển, trong đó có ở khu vực Biển Đông, phải phù hợp với UNCLOS. Trong khi chưa giải quyết dứt điểm các tranh chấp, các bên liên quan cần kiềm chế, quản lý bất đồng một cách có trách nhiệm, tránh các hành động làm leo thang hoặc phức tạp tình hình.

Nhấn mạnh sự gắn kết chặt chẽ giữa pháp quyền ở cấp độ quốc tế và quốc gia, Đại sứ Đỗ Hùng Việt chia sẻ những nỗ lực nổi bật của Việt Nam trong cải cách toàn diện công tác xây dựng và thi hành pháp luật thời gian qua như: rà soát hàng nghìn văn bản cần sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ nhằm khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn và tháo gỡ các rào cản đối với phát triển; tiếp tục hoàn thiện pháp luật hình sự và thủy sản; củng cố bảo hộ quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ; mở rộng phổ biến pháp luật đến người dân, doanh nghiệp.

Qua nhiều nỗ lực cập nhật và hoàn thiện, Việt Nam đã có khuôn khổ pháp lý điều chỉnh việc sử dụng công nghệ số, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số; nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và mở rộng các nền tảng số phục vụ tiếp cận thông tin pháp luật, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Về đóng góp củng cố pháp quyền ở cấp độ quốc tế, Việt Nam là nước thứ ba trên thế giới phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội); đang tích cực chuẩn bị thực thi đầy đủ, hiệu quả Hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển tại các vùng biển ngoài phạm vi tài phán quốc gia (BBNJ), đồng thời, tiếp tục đóng góp tích cực tại nhiều diễn đàn, cơ quan pháp lý quốc tế.

Việt Nam cam kết kiên trì thúc đẩy pháp quyền ở trong nước và hợp tác chặt chẽ cùng đối tác nhằm bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế.

Ủy ban Pháp lý (Ủy ban 6) là một trong 6 ủy ban chính của Đại hội đồng Liên hợp quốc, với sự tham gia của tất cả 193 quốc gia thành viên, có chức năng xem xét các vấn đề pháp lý, thúc đẩy pháp điển hóa và phát triển tiến bộ luật pháp quốc tế. Đề mục “Pháp quyền ở cấp độ quốc gia và quốc tế” được Đại hội đồng Liên hợp quốc thảo luận thường niên từ năm 2006./.