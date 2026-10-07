Việt Nam thúc đẩy ngoại giao nghị viện, mở rộng hợp tác tại IPU-153

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Tanzania, tối 5/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng lần thứ 153 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-153) tại Arusha, Tanzania và tiến hành các cuộc gặp song phương với lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội một số nước.

Đại hội đồng IPU-153 diễn ra từ ngày 5-9/10 với chủ đề "Tăng cường quản trị tốt và trao quyền cho cộng đồng thông qua tính bao trùm, lòng tin và cơ hội cho tất cả."

Trong ngày 5/10 và 6/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tham dự phiên khai mạc và phiên thảo luận cấp cao, tập trung trao đổi về quản trị toàn cầu, chủ nghĩa đa phương, ngoại giao nghị viện và vai trò của cộng đồng trong giải quyết các thách thức chung.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng Thư ký IPU Anda Filip nhấn mạnh vai trò của ngoại giao nghị viện trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác và giải quyết hòa bình các bất đồng quốc tế; trong khi Chủ tịch IPU Tulia Ackson cho rằng các cuộc khủng hoảng toàn cầu cuối cùng đều tác động trực tiếp đến đời sống cộng đồng, đòi hỏi các nghị viện phải tăng cường tiếng nói của người dân trong quá trình xây dựng pháp luật, ngân sách và giám sát.

Trong khuôn khổ Đại hội đồng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Tanzania Mwigulu Nchemba, Chủ tịch Hạ viện Malaysia Johari bin Abdul, Chủ tịch Hạ viện Australia Milton Dick, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev và Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Algeria Mohammed Larbi Slimani.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Tanzania Mwigulu Nchemba, hai bên bày tỏ coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Tanzania, được vun đắp từ tình bạn quốc tế giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Tổng thống Julius Nyerere.

Thủ tướng Mwigulu Nchemba chuyển lời chào và lời mời Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Tanzania, đánh giá cao những đóng góp của Halotel, doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Viettel, đối với phát triển kinh tế-xã hội Tanzania.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực viễn thông, chuyển đổi số, nông nghiệp, thủy lợi, năng lượng, khai khoáng, khoa học-công nghệ và cơ sở hạ tầng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao qua các kênh Đảng, Quốc hội và Chính phủ; thúc đẩy đàm phán các hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư, tránh đánh thuế hai lần; đồng thời tiếp tục tạo điều kiện để Halotel hoạt động hiệu quả tại Tanzania.

Tại cuộc gặp Chủ tịch Hạ viện Malaysia Johari bin Abdul, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác nghị viện, thúc đẩy đoàn kết và hợp tác trong ASEAN, tăng cường thương mại nội khối, bảo đảm an ninh lương thực và năng lượng.

Hai bên cũng thống nhất đẩy mạnh trao đổi giữa các nghị sỹ trẻ, nữ nghị sỹ và đại diện các nhóm dân tộc thiểu số, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực Halal.

Trong cuộc gặp Chủ tịch Hạ viện Australia Milton Dick, hai bên đánh giá cao quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia.

Ông Milton Dick đánh giá cao kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 8/2026, cho rằng chuyến thăm tạo động lực mạnh mẽ cho việc triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện; đồng thời đánh giá cao đà phát triển hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước.

Ông cho biết Việt Nam hiện là đối tác giáo dục lớn thứ tư của Australia, với khoảng 36.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Australia, đồng thời khẳng định hai nước cùng chia sẻ tầm nhìn về một khu vực châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Chủ tịch Hạ viện Australia đề nghị Việt Nam ủng hộ ông ứng cử chức Chủ tịch IPU nhiệm kỳ 2026-2029.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên chuyển lời mời Chủ tịch Hạ viện Milton Dick và lãnh đạo Hạ viện Australia thăm Việt Nam; đề nghị tăng cường trao đổi đoàn các cấp, giữa các địa phương, cơ quan chuyên môn, các nhóm nghị sỹ hữu nghị và cộng đồng doanh nghiệp.

Hai bên cũng trao đổi về việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại lên 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư trong 5 năm tới; tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Australia.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Tại cuộc gặp Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev, hai bên đánh giá cao quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện và hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Hai bên nhất trí phối hợp chuẩn bị tốt cho chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko vào tháng 11/2026, trong đó có việc ký kết và triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan nghị viện và địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và gìn giữ quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống với Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay; đồng thời nhất trí phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị tốt cho chuyến thăm của bà Valentina Matviyenko.

Trong cuộc gặp Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Algeria Mohammed Larbi Slimani, hai bên khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và sự ủng hộ lẫn nhau.

Phía Algeria mời Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên sớm thăm Algeria, đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và hoạt động tại Algeria và tiếp cận các thị trường khu vực.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và hợp tác nghị viện; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực dầu khí, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, khoa học-công nghệ; đàm phán hiệp định thương mại tạo nền tảng cho hợp tác thương mại và đầu tư.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn Hội đồng Quốc gia Algeria tiếp tục hỗ trợ hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) tại Algeria, coi hợp tác dầu khí là một lĩnh vực quan trọng trong quan hệ hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania. Đón Phó Chủ tịch Quốc hội và Đoàn có Đại sứ Vũ Thanh Huyền, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng đại diện các doanh nghiệp Việt Nam tại địa bàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả công tác của tập thể Đại sứ quán; đồng thời thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội trong nước và định hướng đổi mới mạnh mẽ từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo phát triển” của Quốc hội khóa mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ quán tiếp tục củng cố nền tảng tin cậy chính trị, đẩy mạnh ngoại giao nghị viện, phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, đồng hành, hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam tại địa bàn; đồng thời quan tâm, chăm lo công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo chương trình, ngày 7/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên sẽ phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng IPU-153 và tiếp tục có các cuộc gặp với lãnh đạo IPU và đại diện nghị viện các nước./.