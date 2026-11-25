Phiên họp toàn thể Quan chức cấp cao CPTPP lần thứ 5 (SOM5) năm 2026 vừa diễn ra dưới sự chủ trì của Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) năm 2026, cùng sự tham dự của đại diện các thành viên.

Tại phiên họp, các Quan chức cấp cao CPTPP tập trung thảo luận những nội dung liên quan đến đàm phán nâng cấp Hiệp định và triển khai các hoạt động hợp tác. Đồng thời, các bên xem xét việc nâng cao năng lực thực thi CPTPP, bao gồm đề xuất thành lập Bộ phận hỗ trợ CPTPP và rà soát tình hình thực hiện các nghĩa vụ trong giai đoạn chuyển đổi.

Phiên họp toàn thể Quan chức cấp cao CPTPP diễn ra ngày 24/11 tại Hà Nội (Ảnh: Bộ Công Thương).

Một nội dung cũng được thảo luận là vấn đề gia nhập CPTPP của các nền kinh tế mới và việc triển khai Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP - EU và CPTPP - ASEAN, hướng tới tăng cường kết nối kinh tế, thương mại và đầu tư giữa các bên.

Với vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026, Việt Nam đang điều phối các cuộc thảo luận nhằm hướng tới các kết quả cụ thể trên cơ sở đồng thuận chung. Các nội dung này sẽ được trình lên các Bộ trưởng CPTPP xem xét tại Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11, dự kiến diễn ra ngày 27/11, cùng các phiên Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP - EU, CPTPP - ASEAN trong ngày 26/11.

Năm nay, Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CPTPP với chủ đề “Tầm nhìn chung - Hành động chung” (Shared Vision - Shared Action). Trong năm Chủ tịch, Việt Nam đã tổ chức, phối hợp tổ chức 5 phiên họp Quan chức cấp cao cùng nhiều cuộc họp cấp kỹ thuật và ủy ban chuyên môn nhằm thúc đẩy thảo luận, tháo gỡ vướng mắc trong thực thi Hiệp định và tăng cường đồng thuận giữa các thành viên.

Trước đó, tại Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 10 ngày 26/6/2026, các Bộ trưởng đã thông qua hai Tuyên bố chung về mở rộng, thực thi và hợp tác; an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng đối với hàng hóa năng lượng thiết yếu cùng các hàng hóa bị ảnh hưởng khác.

Các Bộ trưởng cũng quyết định thành lập Nhóm công tác tạm thời nhằm thúc đẩy môi trường thương mại công bằng, minh bạch và có thể dự đoán được, đồng thời tuyên bố kết thúc cơ bản đàm phán gia nhập CPTPP của Costa Rica.

Bên cạnh đó, Việt Nam đã tổ chức các phiên Đối thoại với EU và ASEAN ở cấp Quan chức cấp cao và cấp Bộ trưởng thảo luận các ưu tiên hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư hướng đến các kết quả hợp tác thực chất.

Đáng chú ý, diễn đàn doanh nghiệp tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22/7/2026 thu hút gần 200 đại biểu, trong đó có 115 đại diện doanh nghiệp, tổ chức và có 53 doanh nghiệp tham gia hơn 20 phiên kết nối giao thương trực tiếp (B2B).

Tại phiên họp các thành viên CPTPP bàn thảo nhiều nội dung quan trọng liên quan đến đàm phán nâng cấp Hiệp định và triển khai các hoạt động hợp tác (Ảnh: Bộ Công Thương).

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện CPTPP tại Hà Nội từ ngày 23 đến 27/11, Diễn đàn Doanh nghiệp Diễn đàn doanh nghiệp cấp Bộ trưởng CPTPP - ASEAN - EU dự kiến diễn ra chiều 26/11, tạo cơ hội để các doanh nghiệp trao đổi trực tiếp về những khó khăn cũng như tìm kiếm giải pháp thúc đẩy hợp tác.

Tính đến nay, CPTPP đã có 12 thành viên gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Vương quốc Anh và Việt Nam. Hiệp định được ký ngày 8/3/2018, có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 14/1/2019.

Hiệp định CPTPP đã góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại giữa Việt Nam và các nước thành viên tăng trưởng tích cực. Năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và các thành viên CPTPP đạt 124,5 tỷ USD, tăng 11,9% so với năm 2024. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt 70,6 tỷ USD, tăng 11,5%, còn nhập khẩu đạt 53,8 tỷ USD, tăng 12,5%.

Xét theo thị trường, xuất khẩu của Việt Nam sang toàn bộ các nước thành viên CPTPP đều ghi nhận tăng trưởng. Trong đó, 3 thị trường mới có quan hệ FTA là Canada, Mexico và Peru đều chứng kiến mức tăng trưởng mạnh, lần lượt là 18,13%, 28,67% và 15,75%.