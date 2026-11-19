Góp mặt tại chuỗi sự kiện năm nay, đoàn Việt Nam có sự tham gia của đại diện Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) với vai trò diễn giả tọa đàm cùng doanh nghiệp khởi nghiệp Demeter — đại diện Việt Nam lọt Top 10 cuộc thi khởi nghiệp quốc tế — mang tới các giải pháp công nghệ phục vụ nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Một khu trưng bày tại sự kiện. Ảnh: Xuân Vịnh /TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, sự kiện khai mạc có sự tham dự của Cục trưởng Cục Tài chính Hong Kong Trần Mậu Ba. Trong phát biểu khai mạc, ông Trần Mậu Ba nhấn mạnh sáng tạo đã trở thành nguồn tạo ra giá trị thương mại chủ chốt, tốc độ tăng trưởng đầu tư vào tài sản vô hình tăng nhanh gấp bội so với tài sản hữu hình và được thúc đẩy mạnh mẽ bởi AI, đồng thời khẳng định Hong Kong có thể đóng vai trò độc đáo trong bảo hộ, định giá, tài trợ và giao dịch sở hữu trí tuệ, kết nối dòng chảy đổi mới sáng tạo trong khu vực.

Tại sự kiện Entrepreneur Day, bà Phan Thị Quỳnh Vân, chuyên viên chính Ban Hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) thuộc Bộ Tài chính, tham gia với vai trò là diễn giả trong phiên tọa đàm chuyên đề, đại diện cho đơn vị đổi mới sáng tạo quốc gia của Việt Nam chia sẻ về định hướng hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up) từ Khu vực Vịnh Lớn Quảng Đông - Hong Kong - Macau (GBA) mở rộng sang thị trường Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thông qua vai trò cầu nối và gia tăng giá trị của Hong Kong.

Chuyên viên Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia Phan Thị Quỳnh Vân trả lời phỏng vấn của TTXVN. Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN

Trao đổi bên lề sự kiện, bà Phan Thị Quỳnh Vân cho biết rất vinh dự được tham dự triển lãm E-Day theo lời mời của Hội đồng Phát triển Thương mại Hong Kong. Theo bà, đây là chương trình ý nghĩa giúp kết nối doanh nghiệp Hong Kong, Quảng Đông và Macau với các thị trường ASEAN, trong đó Việt Nam là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Hong Kong và Trung Quốc đại lục. Bà bày tỏ kỳ vọng NIC sẽ đóng vai trò cầu nối quan trọng thúc đẩy các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Hong Kong, Quảng Đông và Macau sang Việt Nam, đồng thời chuyển giao công nghệ đổi mới sáng tạo cho Việt Nam — đặc biệt trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi xanh và công nghệ tài chính (FinTech).

Nhấn mạnh thế mạnh của Hong Kong về tài chính, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực giỏi tiếng Anh, là nơi giao thoa văn hóa Đông-Tây, bà Phan Thị Quỳnh Vân bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm thông qua hoạt động giao lưu, kết nối và hợp tác khu vực.

Đồng hành cùng doanh nghiệp tại sự kiện là ông Lê Minh Nhựt, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Demeter, người từng có nhiều năm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương cùng Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Năm 2022, ông cùng các cộng sự thành lập Demeter với mục tiêu giải quyết bài toán tài chính khí hậu và thúc đẩy nông nghiệp bền vững, chuyển từ vai trò người kết nối cộng đồng sang trực tiếp điều hành doanh nghiệp kiến tạo giải pháp công nghệ.

Giới thiệu về máy thu gom rác tự động trên mặt nước do các sinh viên Đại học Bách khoa Hong Kong nghiên cứu chế tạo. Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN

Chia sẻ về hành trình tại sự kiện, CEO Lê Minh Nhựt cho biết Demeter rất vinh dự khi là đại diện của Việt Nam góp mặt trong Top 10 cuộc thi các startup quốc tế và có cơ hội hiện diện tại Hong Kong.

Theo ông, đây là cơ hội lớn khi Demeter đang ở giai đoạn tăng trưởng và xác định thị trường quốc tế là hướng đi trọng tâm. Việc tham gia sự kiện tại Hong Kong giúp đội ngũ hiểu rõ hơn thị trường cũng như góc nhìn từ các nền kinh tế phát triển, đặc biệt chú trọng yếu tố công nghệ, bản quyền và sở hữu trí tuệ (IP), từ đó tiếp tục hoàn thiện sản phẩm cho đội ngũ. Tại E-Day, Demeter giới thiệu các giải pháp công nghệ nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững như hệ thống ứng dụng Internet vạn vật (IoT) giám sát môi trường canh tác, thủy sản, kho lạnh, tưới tự động và đo lường tiêu chí ESG (đánh giá hoạt động phát triển bền vững của doanh nghiệp dựa trên ba yếu tố chính: môi trường (Environment), xã hội (Social) và quản trị doanh nghiệp (Governance).

Diễn ra trong hai ngày 19-20/11 với chủ đề "Thúc đẩy thành công thương mại thông qua Sở hữu trí tuệ và Đổi mới sáng tạo", Diễn đàn BIP Asia năm nay quy tụ hơn 100 diễn giả và hơn 3.000 đại biểu, lần đầu ra mắt chuyên đề công nghệ riêng biệt (Tech Chapter) và Khu Kết nối vươn ra toàn cầu (GoGlobal Connect Zone). Song song đó, E-Day lần thứ 18 với chủ đề "Nơi những giấc mơ khởi nghiệp cất cánh" thu hút hơn 370 doanh nghiệp khởi nghiệp, dự án đổi mới sáng tạo và tổ chức hỗ trợ, cùng triển lãm DesignInspire (18-21/11) tạo nên chuỗi hoạt động thúc đẩy thương mại hóa công nghệ và kết nối thị trường khu vực.