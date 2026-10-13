Việt Nam thúc đẩy hợp tác với Pháp phát triển công nghệ lượng tử

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp ông Mark Armstrong, Giám đốc Thương mại phụ trách khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi, châu Á - Thái Bình Dương của Tập đoàn Pasqal (Cộng hòa Pháp) - Ảnh: chinhphu.vn

Chiều 12/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp ông Mark Armstrong, Giám đốc Thương mại phụ trách khu vực châu Âu, Trung Đông, châu Phi và châu Á - Thái Bình Dương của Tập đoàn Pasqal (Pháp), cùng Tổng giám đốc Tập đoàn FPT Nguyễn Văn Khoa và đại diện các cơ quan liên quan.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW. Trong đó, công nghệ lượng tử được xác định là một trong những lĩnh vực công nghệ chiến lược cần ưu tiên phát triển.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sự quan tâm của Pasqal đối với cơ hội hợp tác tại Việt Nam, đồng thời ghi nhận vai trò của FPT trong đầu tư nghiên cứu, đào tạo về công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo.

Hợp tác đưa điện toán lượng tử đến các cơ sở nghiên cứu

Pasqal đang phát triển các giải pháp máy tính lượng tử và điện toán đám mây theo hướng thương mại hóa. Doanh nghiệp mong muốn phối hợp với FPT triển khai các chương trình hợp tác, tạo điều kiện để trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ này.

Hai tập đoàn đang trao đổi về định hướng và lộ trình hợp tác nhằm đưa năng lực điện toán lượng tử đến các tổ chức nghiên cứu trong nước, tiến tới xây dựng hạ tầng điện toán lượng tử tại Việt Nam. Những nội dung được đề cập gồm nghiên cứu chung về thuật toán và ứng dụng điện toán lượng tử, hợp tác phát triển, chế tạo máy tính lượng tử, đào tạo nhân lực chuyên sâu và hợp tác kinh doanh.

Pasqal cũng bày tỏ mong muốn xây dựng quan hệ đối tác lâu dài tại Việt Nam, chú trọng tuyển dụng nhân lực trong nước, chuyển giao kỹ năng, đào tạo giảng viên đại học và nâng cao năng lực nghiên cứu cho các nhà khoa học, kỹ sư.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh công nghệ lượng tử có liên hệ với nhiều lĩnh vực chiến lược như an ninh, dữ liệu quốc gia, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ không gian. Việt Nam định hướng phát triển công nghệ này gắn với các bài toán thực tiễn, bảo đảm hiệu quả đầu tư và tránh dàn trải nguồn lực.

Phó Thủ tướng đề nghị Pasqal và FPT sớm cụ thể hóa những định hướng đã trao đổi thành các nội dung hợp tác có cam kết rõ ràng về nguồn lực và tiến độ thực hiện. Chính phủ Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp công nghệ quốc tế tăng cường hợp tác nghiên cứu, đào tạo nhân lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ pháp luật.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân trao đổi với ông Mark Armstrong - Giám đốc Thương mại phụ trách khu vực Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi, Châu Á - Thái Bình Dương, Tập đoàn Pasqal. Ảnh: MST

Pasqal đề xuất phát triển trung tâm dịch vụ điện toán lượng tử khu vực

Trong buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân ngày 12/10, Pasqal đề xuất ba hướng hợp tác trọng tâm, gồm phát triển Việt Nam thành trung tâm cung cấp dịch vụ điện toán lượng tử trên nền tảng đám mây cho khu vực Đông Nam Á; chuyển giao tri thức, đào tạo nhân lực; và hợp tác nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghệ lượng tử, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học vật liệu.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, Pasqal đề xuất phương án tiếp cận công nghệ thông qua nền tảng đám mây trước khi xem xét triển khai hệ thống trực tiếp tại Việt Nam. Hệ thống quy mô khoảng 140 qubit được đề cập có thể được triển khai trong nửa đầu năm 2027, tùy thuộc quy mô và các điều kiện cụ thể.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho biết nhu cầu về năng lực tính toán phục vụ nghiên cứu tại các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức khoa học ngày càng tăng, trong khi nguồn lực hiện có còn hạn chế. Bộ định hướng thúc đẩy mô hình doanh nghiệp đầu tư, vận hành hạ tầng dùng chung nhằm chia sẻ chi phí và mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ cho các đơn vị nghiên cứu.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân đề nghị Pasqal phối hợp với FPT xây dựng và triển khai dự án thí điểm để đánh giá hiệu năng, khả năng vận hành và hiệu quả ứng dụng thực tế của hệ thống điện toán lượng tử. Kết quả đánh giá sẽ là cơ sở để các bên xem xét phương án hợp tác tiếp theo.

Pasqal là doanh nghiệp công nghệ của Pháp, thành lập năm 2019, chuyên phát triển máy tính lượng tử dựa trên công nghệ nguyên tử trung hòa. Công ty có trụ sở tại Palaiseau, Pháp, phát triển cả phần cứng, phần mềm và giải pháp truy cập năng lực tính toán lượng tử qua nền tảng đám mây. Công nghệ của Pasqal sử dụng các nguyên tử trung hòa được điều khiển bằng laser để tạo và vận hành qubit - đơn vị thông tin cơ bản của máy tính lượng tử. Doanh nghiệp hướng tới ứng dụng công nghệ này trong các bài toán tính toán phức tạp, từ mô phỏng vật liệu, năng lượng đến tối ưu hóa trong công nghiệp. Hoạt động nghiên cứu của Pasqal gắn với nền tảng khoa học về nguyên tử và vật lý lượng tử, trong đó có các công trình của nhà vật lý Alain Aspect, người đoạt giải Nobel Vật lý năm 2022.

Nguồn: Tổng hợp