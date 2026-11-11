Việt Nam thúc đẩy hợp tác với các tập đoàn hàng đầu Nhật Bản

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng làm việc với đại diện Lãnh đạo các Tập đoàn lớn của Nhật Bản. Ảnh: Bộ Công Thương

Chiều 11/11, Bộ Công Thương cho biết: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, ngày 10/11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã làm việc với đại diện Lãnh đạo các tập đoàn gồm Sojitz, Shin-Etsu và Iwatani của Nhật Bản để trao đổi về khả năng, cơ hội hợp tác đầu tư, phát triển công nghiệp khoáng sản với Việt Nam.

Tại các cuộc làm việc, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đánh giá cao quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản; trong đó cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản có vai trò quan trọng trong phát triển sản xuất, chuyển giao công nghệ và liên kết chuỗi cung ứng tại Việt Nam.

Bộ trưởng khẳng định Việt Nam coi trọng hợp tác với các tập đoàn có năng lực, có công nghệ đồng thời mong muốn các hoạt động đầu tư ngày càng gắn với phát triển bền vững, nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Cùng đó nhấn mạnh rằng, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Việt Nam xác định việc đẩy mạnh cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng nâng cao năng lực tự chủ về nguyên liệu, công nghệ và sản xuất, tăng tỷ lệ nội địa hóa và phát triển các chuỗi giá trị công nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong đó, chú trọng phát triển đồng bộ chuỗi giá trị từ khai thác, chế biến sâu khoáng sản thiết yếu đến sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường tính tự chủ của nền kinh tế.

Các tập đoàn Nhật Bản đã được Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng trực tiếp định hướng, chia sẻ thông tin về chính sách, chiến lược và điều kiện của Việt Nam trong hợp tác, phát triển công nghiệp khoáng sản thiết yếu. Đại diện các tập đoàn đã bày tỏ sự cảm ơn Chính phủ và Bộ Công Thương Việt Nam đã tạo điều kiện cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh phát triển ổn định tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp khoáng sản, hóa chất, sản xuất nam châm vĩnh cửu… Các tập đoàn sau khi báo cáo về tình hình hoạt động, kế hoạch, chiến lược phát triển đã bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác, tìm kiếm cơ hội mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp khoáng sản tại Việt Nam.

Trên cơ sở thế mạnh của từng tập đoàn, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề nghị các tập đoàn Nhật Bản tăng cường kết nối với cơ quan chuyên môn, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam nhằm tìm hiểu nhu cầu, cơ hội hợp tác thực tế giúp Việt Nam phát triển chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược ổn định, bền vững trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật của hai nước.

Bộ trưởng đề nghị các tập đoàn nghiên cứu, hiện thực hóa các cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam, đảm bảo điều kiện về chuyển giao công nghệ, chế biến sâu khoáng sản thiết yếu… hình thành chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Bộ Công Thương sẵn sàng trao đổi, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi theo quy định của pháp luật để các nhà đầu tư Nhật Bản hoạt động hiệu quả, lâu dài và bền vững tại Việt Nam.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã có buổi tiếp và làm việc với ông Daiki Mihara, Giám đốc Điều hành Kinh doanh khối Ô tô, Tập đoàn Honda Nhật Bản. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đánh giá cao những đóng góp của Honda đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong suốt 30 năm qua, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh xe máy và ô tô.

Bộ trưởng ghi nhận sự hiện diện và phát triển của Honda tại Việt Nam không chỉ góp phần tạo việc làm, thúc đẩy hoạt động sản xuất công nghiệp mà còn đóng vai trò tích cực trong phát triển chuỗi cung ứng và các ngành công nghiệp hỗ trợ. Đặc biệt, việc nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, mở rộng mạng lưới nhà cung ứng và tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước đã góp phần nâng cao năng lực sản xuất, trình độ công nghệ và sức cạnh tranh của ngành công nghiệp Việt Nam.

Trao đổi về định hướng phát triển công nghiệp ô tô, Bộ trưởng nhấn mạnh Việt Nam đang đẩy mạnh cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng hiện đại, tự chủ và bền vững, trong đó chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng làm việc với Lãnh đạo Tập đoàn Honda Nhật Bản. Ảnh: Bộ Công Thương

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng hoan nghênh những chia sẻ, báo cáo của Tập đoàn Honda về tình hình hoạt động, kế hoạch kinh doanh, gồm những tiến bộ công nghệ mới “Honda Hybrid”, chiến lược phát triển sản phẩm giai đoạn 2027–2030, lộ trình sản xuất các dòng xe hybrid thế hệ mới tại Việt Nam phù hợp với nhu cầu thị trường và định hướng phát triển công nghiệp ô tô trong nước. Bộ trưởng đề nghị Honda luôn tính đến sự liên kết với ngành công nghiệp phụ trợ cũng như doanh nghiệp Việt Nam trong toàn bộ chuỗi cung ứng của Honda trên toàn cầu.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp ô tô, Việt Nam đã ban hành các chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích phát triển và sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường. Theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, các dòng xe ô tô hybrid đáp ứng điều kiện theo quy định được áp dụng mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% mức thuế suất đối với xe chạy xăng cùng loại.

Chính sách này góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển thị trường xe hybrid, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, ứng dụng công nghệ tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải, đồng thời mở ra cơ hội để các nhà sản xuất như Honda nghiên cứu mở rộng hoạt động sản xuất, lắp ráp các dòng xe hybrid tại Việt Nam.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng khẳng định Bộ Công Thương coi trọng sự hiện diện và những đóng góp của Honda tại Việt Nam, đồng thời mong muốn Tập đoàn tiếp tục mở rộng hợp tác đầu tư, sản xuất, nghiên cứu và phát triển công nghệ, góp phần thúc đẩy công nghiệp ô tô Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng và tăng cường liên kết trong chuỗi cung ứng toàn cầu.