Việt Nam thúc đẩy hợp tác trong Tuần lễ Luật pháp quốc tế của Liên hợp quốc

Đoàn Việt Nam phát biểu tại Phiên họp của Ủy ban pháp lý Đại hội đồng Liên hợp quốc. (Nguồn: BNG)

Phát biểu tại Phiên họp của Ủy ban pháp lý Đại hội đồng Liên hợp quốc, đoàn Việt Nam đã khẳng định lập trường của Việt Nam đối với các vấn đề pháp lý quốc tế, ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc; thúc đẩy pháp điển hóa và phát triển tiến bộ luật pháp quốc tế; tăng cường vai trò các cơ chế của Liên hợp quốc.

Tại Phiên họp Cố vấn pháp lý thường niên các quốc gia thành viên Liên hợp quốc lần thứ 36, đại diện Việt Nam đã được mời tham gia với tư cách diễn giả trình bày về các nỗ lực của Việt Nam trong xây dựng, tổ chức lễ mở ký và vận động tham gia Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). Việc thành lập Trung tâm phòng chống tội phạm mạng khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại Hà Nội, Việt Nam cho thấy Việt Nam là thành viên có trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp tích cực vào việc giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế và khu vực.

Bên lề các phiên họp, đoàn Việt Nam cũng tiến hành trao đổi song phương với cố vấn pháp lý của các nước Nga, Lào, Thái Lan, Pháp, Đức, Australia, New Zealand, Slovenia và Ai Cập nhằm thảo luận các vấn đề cùng quan tâm cũng như tăng cường hợp tác về luật pháp quốc tế với các nước. Trong dịp này, Cố vấn pháp lý của 11 nước ASEAN cũng lần đầu tiên tổ chức một cuộc gặp không chính thức để kết nối và chia sẻ quan điểm.

Tuần lễ Luật pháp quốc tế là hoạt động thường niên của Ủy ban Pháp lý Đại hội đồng Liên hợp quốc, quy tụ cố vấn pháp lý các nước thành viên Liên hợp quốc để trao đổi về các vấn đề luật pháp quốc tế đáng chú ý trong năm, bao gồm báo cáo của Ủy ban Luật pháp quốc tế Liên hợp quốc và báo cáo của Tòa án Công lý quốc tế.

Việt Nam cho thấy là một thành viên có trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp tích cực vào việc giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế và khu vực. (Nguồn: BNG)