Việt Nam thúc đẩy hợp tác thực chất trong cộng đồng Pháp ngữ
Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, ngày 14/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, diễn ra trong hai ngày 15-16/11/2026 tại Phnom Penh, Campuchia. Chuyến công tác khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với Cộng đồng Pháp ngữ và mong muốn cùng các thành viên xây dựng một cộng đồng đoàn kết, năng động, phát huy sự đa dạng để thúc đẩy hợp tác và phát triển.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/viet-nam-thuc-day-hop-tac-thuc-chat-trong-cong-dong-phap-ngu-246261114121351401.htm