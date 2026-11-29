Trải qua 55 năm gắn bó, quan hệ Việt Nam - Đan Mạch đã có những bước phát triển vượt bậc, từ đối tác phát triển truyền thống chuyển sang đối tác toàn diện (năm 2013), đối tác chiến lược Xanh (năm 2023) và dấu mốc mới trong quan hệ song phương được ghi nhận trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 10/2026, khi hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.