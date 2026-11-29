Việt Nam thúc đẩy hợp tác, tăng cường liên kết tiểu vùng Mekong
Các hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 và ACMECS lần thứ 11 tại Việt Nam là dịp để các nước tăng cường phối hợp, chia sẻ nguồn lực và tìm giải pháp ứng phó những thách thức chung của tiểu vùng Mekong. Trong đó, bảo đảm an ninh nguồn nước, lương thực, năng lượng, kiểm soát ô nhiễm và phát triển nguồn nhân lực được xác định là những vấn đề cần ưu tiên, hướng tới tăng trưởng bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển.
Nguồn: TTXVN
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/viet-nam-thuc-day-hop-tac-tang-cuong-lien-ket-tieu-vung-mekong-483103.media