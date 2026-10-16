Việt Nam thúc đẩy hợp tác, tăng cường kết nối giữa CICA và ASEAN

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Tổng Thư ký CICA Kairat Sarybay mô hình trống đồng Đông Sơn, biểu tượng văn hóa Việt Nam.

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng thành công của Hội nghị thượng đỉnh CICA lần thứ 7; đánh giá cao những nỗ lực cá nhân của Tổng Thư ký trong việc củng cố Ban Thư ký và nâng cao vai trò của CICA đối với thúc đẩy các biện pháp xây dựng lòng tin, tăng cường đối thoại ở khu vực.

Phó Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng, cam kết tham gia tích cực, có trách nhiệm và đóng góp thiết thực vào diễn đàn; đồng thời thông báo, Việt Nam quyết định đóng góp tự nguyện 20.000 USD cho Ban Thư ký CICA để thể hiện tinh thần này.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước đã trao tặng Tổng Thư ký mô hình thu nhỏ trống đồng Đông Sơn - biểu tượng văn hóa Việt Nam, gửi gắm thông điệp đoàn kết đến Ban Thư ký tại Astana, Kazakhstan (phiên bản đầy đủ sẽ được chuyển đến sau); đồng thời, trân trọng mời Tổng Thư ký cùng gia đình sang thăm Việt Nam sau khi kết thúc nhiệm kỳ.

Tổng Thư ký CICA Kairat Sarybay bày tỏ xúc động và cảm ơn sâu sắc trước những tình cảm tốt đẹp, khoản đóng góp tự nguyện ý nghĩa cùng món quà văn hóa đặc sắc từ phía Việt Nam.

Tổng Thư ký chia sẻ những kỷ niệm, tình cảm mến khách mà ông luôn dành cho đất nước và con người Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh, tiến trình chuyển đổi CICA cần sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nước thành viên để hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực hoạt động của diễn đàn trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động.

Hai bên đánh giá cao sự linh hoạt, tinh thần xây dựng và nỗ lực tìm kiếm đồng thuận của các nước thành viên, góp phần mang lại những kết quả quan trọng cho Hội nghị thượng đỉnh lần này.

Hai bên nhất trí thúc đẩy các biện pháp nâng cao hiệu quả hợp tác, hoàn thiện thể chế CICA nhằm tạo ra kết quả thực chất, đồng thời triển khai các định hướng, sáng kiến kết nối khu vực, trong đó chú trọng phát huy vai trò cầu nối chiến lược của Việt Nam giữa CICA và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong thời gian tới.