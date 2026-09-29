Việt Nam thúc đẩy hợp tác sâu rộng với Timor Leste

Đại sứ Phạm Bình Đàm trình Quốc thư lên Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Đông Nam Á, tại cuộc tiếp riêng sau lễ trình Quốc thư ở Phủ Tổng thống Nicolau Lobato, Đại sứ Phạm Bình Đàm chuyển lời chào và lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Tổng thống José Ramos Horta. Đại sứ nhấn mạnh cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo ngày 22/9 tại New York, bên lề Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc, đã góp phần củng cố tin cậy chính trị và tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Timor Leste.

Tổng thống José Ramos-Horta đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua, đồng thời bày tỏ tin tưởng Đại sứ Phạm Bình Đàm sẽ có nhiều đóng góp cho việc làm sâu sắc hơn quan hệ song phương. Tổng thống cho biết Timor Leste đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam, coi kinh nghiệm của Việt Nam là nguồn tham khảo và cảm hứng quan trọng trong quá trình phát triển đất nước.

Một trong những lĩnh vực Timor Leste mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam là phát triển nguồn nhân lực. Tổng thống José Ramos-Horta đề nghị Việt Nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Timor Leste đào tạo nhân lực, trong đó xem xét tăng số suất học bổng dành cho cán bộ, sinh viên Timor Leste trong các lĩnh vực hành chính công, kỹ thuật và nông nghiệp. Nhân dịp này, Tổng thống chuyển lời mời lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm Timor Leste vào thời điểm thích hợp.

Đại sứ Phạm Bình Đàm khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đối tác Timor Leste trong nhiệm kỳ, góp phần củng cố tình hữu nghị, đưa hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Đại sứ khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển, hỗ trợ Timor Leste hội nhập sâu rộng và hiệu quả trong ASEAN, nhất là trong quá trình chuẩn bị đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2029. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tăng cường tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN, Liên hợp quốc và các diễn đàn khu vực, quốc tế.

Việc tăng cường hiện diện ngoại giao diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Timor Leste có nhiều hoạt động tiếp xúc cấp cao. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 28/7/2002, trong khi Đại sứ quán Việt Nam tại Timor Leste bắt đầu hoạt động từ tháng 4/2026. Gần đây, Thủ tướng Timor Leste Xanana Gusmão đã thăm chính thức Việt Nam vào tháng 6/2026; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống José Ramos-Horta cũng gặp nhau tại New York trong tháng 9/2026.

Việc Đại sứ thường trú đầu tiên của Việt Nam trình Quốc thư lên lãnh đạo Timor Leste trước thềm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027 tạo thêm cơ sở để hai nước mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, an ninh lương thực, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số và giao lưu nhân dân.