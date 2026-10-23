Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc tế về quản trị AI và công nghệ số chiến lược

Tuần lễ số Quốc tế Việt Nam 2026 với chủ đề “Kết nối thông minh: Quản trị AI, Kiến tạo chuyển đổi AI”. Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ

Chương trình tập trung vào những vấn đề đang được quan tâm trong quá trình phát triển kinh tế số, như quản trị trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng số, công nghệ 5G, dữ liệu và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Các hoạt động chính gồm diễn đàn cấp cao về công nghệ chiến lược, hội nghị và hội thảo hợp tác quốc tế, cùng trưng bày các sản phẩm, giải pháp công nghệ tiêu biểu.

Ngày 28/10, sự kiện mở đầu bằng phiên khai mạc cấp cao và Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng về quản trị AI, thúc đẩy chuyển đổi AI. Các đại biểu dự kiến trao đổi về năng lực làm chủ công nghệ số chiến lược, phát triển dữ liệu và hạ tầng tính toán, cơ chế thúc đẩy nghiên cứu và phát triển (R&D), thương mại hóa công nghệ cũng như bảo đảm AI được quản trị an toàn, có trách nhiệm.

Cùng ngày, Đối thoại liên khu vực về nâng cao năng lực AI sẽ cập nhật kết quả Đối thoại toàn cầu về quản trị AI tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ) vào tháng 7/2026, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất khuyến nghị chính sách phục vụ tiến trình đối thoại quốc tế năm 2027.

Các diễn đàn hợp tác với ASEAN, Liên minh châu Âu (EU) và Australia tập trung kết nối doanh nghiệp, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo số, thúc đẩy đầu tư và chuyển giao công nghệ. Trong đó, hợp tác Việt Nam-Australia hướng tới ứng dụng giải pháp số trong nông nghiệp thông minh, tài chính, giáo dục và hoạt động doanh nghiệp.

Ngày 29/10, chương trình tiếp tục với các hoạt động hợp tác chuyên ngành. Hội nghị ASEAN về 5G tập trung trao đổi lộ trình triển khai, tiêu chuẩn hóa và tích hợp 5G với AI, Internet vạn vật (IoT). Diễn đàn hợp tác Khoa học và Công nghệ Việt Nam-EU dự kiến thảo luận về vật liệu tiên tiến giai đoạn 2025-2035, ứng dụng AI trong khám phá vật liệu, vật liệu thông minh và công nghệ bản sao số (Digital Twin).

Bên cạnh đó, các hội thảo về hạ tầng tin cậy số, chữ ký điện tử và chứng thực điện tử sẽ đề cập khả năng liên thông trong giao dịch quốc tế. Hoạt động hợp tác Việt Nam-Nhật Bản tập trung thúc đẩy hệ sinh thái AI an toàn, tin cậy, lấy con người làm trung tâm; trong khi chương trình Việt Nam-Trung Quốc hướng tới trao đổi về mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), AI tác nhân (Agentic AI), tối ưu hạ tầng công nghệ và tăng cường kết nối giữa các tổ chức nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp.

Diễn đàn hợp tác số Việt Nam-Hàn Quốc dự kiến tổ chức tại Hà Nội, với trọng tâm là công nghệ số chiến lược, phát triển nhân lực số, nghiên cứu chung và thương mại hóa công nghệ.

Trong hai ngày 28 và 29/10, khu vực trưng bày sẽ giới thiệu các giải pháp AI, 5G, IoT, dữ liệu lớn và sản phẩm công nghệ số chiến lược. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp, viện nghiên cứu và đối tác quốc tế tìm kiếm cơ hội hợp tác, kết nối nghiên cứu với nhu cầu ứng dụng thực tế. Các cuộc gặp song phương giữa lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ với đối tác quốc tế dự kiến được tổ chức bên lề sự kiện.

Thông qua chuỗi hoạt động, Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 hướng tới mở rộng mạng lưới đối tác, kết nối hệ sinh thái công nghệ trong nước với khu vực và thế giới, đồng thời huy động thêm nguồn lực cho nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ. Sự kiện được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực làm chủ công nghệ số chiến lược, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng cường sự tham gia của Việt Nam vào các sáng kiến hợp tác công nghệ quốc tế.