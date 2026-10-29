Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực pháp quy hạt nhân

Đoàn công tác Cục An toàn bức xạ và hạt nhân dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc tế về Điện hạt nhân năm 2026. (Ảnh: LAN ANH)

Từ ngày 26 đến 30/10, đoàn công tác Cục An toàn bức xạ và hạt nhân do Cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc tế về Điện hạt nhân năm 2026 tại thành phố Incheon, Hàn Quốc.

Tại hội nghị, Cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh tham gia phiên thảo luận cấp cao về pháp quy hạt nhân, chia sẻ những ưu tiên của Việt Nam trong xây dựng hệ thống pháp quy hiệu lực, hiệu quả, phát triển năng lực cơ quan pháp quy và tăng cường phối hợp trong quản lý an toàn, an ninh và thanh sát hạt nhân.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã thúc đẩy hợp tác kỹ thuật với Ủy ban An toàn và An ninh Hạt nhân Hàn Quốc (NSSC), hướng tới nâng cao năng lực thẩm định an toàn phục vụ chương trình điện hạt nhân của Việt Nam.

Hội nghị Bộ trưởng Quốc tế về Điện hạt nhân năm 2026 do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tổ chức, phối hợp với Cơ quan Năng lượng Hạt nhân thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD/NEA), với sự đăng cai của Chính phủ Hàn Quốc.

Hội nghị quy tụ đại diện chính phủ, lãnh đạo các cơ quan quản lý, cơ quan pháp quy, tổ chức quốc tế và chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, tập trung thảo luận về vai trò của điện hạt nhân trong bảo đảm an ninh năng lượng, đáp ứng nhu cầu điện năng ngày càng tăng và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Tại phiên khai mạc, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc Bae Kyung-hoon cùng đại diện lãnh đạo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế và các tổ chức quốc tế nhấn mạnh vai trò của điện hạt nhân trong cơ cấu năng lượng tương lai, đồng thời khẳng định yêu cầu gắn phát triển điện hạt nhân với bảo đảm an toàn, an ninh, nâng cao năng lực quốc gia và củng cố niềm tin của công chúng.

Các phiên thảo luận tập trung vào những vấn đề trọng tâm như hoàn thiện cơ sở hạ tầng hạt nhân quốc gia, nâng cao hiệu quả công tác pháp quy, phát triển công nghệ lò phản ứng tiên tiến và lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR), huy động nguồn lực tài chính, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường hợp tác quốc tế…

Việc tham dự Hội nghị là dịp để Cục An toàn bức xạ và hạt nhân chia sẻ, cập nhật kinh nghiệm quốc tế, mở rộng hợp tác chuyên môn, góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn, an ninh và thanh sát hạt nhân, đáp ứng yêu cầu chuẩn bị triển khai chương trình điện hạt nhân tại Việt Nam.