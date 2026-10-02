Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc tế để trở thành quốc gia biển mạnh

Ngày 2/10/2026, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức Diễn đàn Biển Việt Nam với chủ đề “Hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh”.

Đáng chú ý, diễn đàn diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa xác lập những định hướng lớn về xây dựng và phát triển quốc gia biển mạnh. Cụ thể, tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, ngày 28/7/2026, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Nghị quyết xác định đây là nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị; đề cao vai trò trung tâm của Nhân dân và doanh nghiệp; đề ra mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và chín nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Các đại biểu chụp ảnh chung tại Diễn đàn

Phát huy tiềm năng, sức mạnh từ biển Việt Nam

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội, cho biết, đối với Việt Nam, biển gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước, với chủ quyền, không gian sinh tồn và tương lai phát triển của dân tộc. Biển cũng là cửa ngõ kết nối Việt Nam với khu vực và thế giới.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định hai mục tiêu chiến lược trong 100 năm. Cụ thể, đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Diễn đàn.

Để thực hiện khát vọng đó, Việt Nam cần mở rộng không gian phát triển, tạo lập các động lực tăng trưởng mới và nâng cao sức mạnh tổng hợp. Trong tiến trình này, biển là một không gian chiến lược. Một Việt Nam mạnh hơn về biển sẽ có thêm năng lực đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định trên biển, đồng thời khai thác biển theo hướng bền vững, hiệu quả.

“Ở tầm nhìn rộng hơn, Nghị quyết 20-NQ/TW gắn khát vọng trở thành quốc gia biển mạnh với khát vọng vươn lên của đất nước. Việt Nam hướng tới hội nhập sâu rộng hơn, có vị trí và vai trò ngày càng quan trọng, đóng góp tích cực hơn vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại. Vì thế, quốc gia biển Việt Nam được xây dựng bằng năng lực tự thân, uy tín quốc tế và những giá trị mà quốc gia đó mang lại cho cộng đồng”, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh nhận định và cho rằng hội nhập vì thế là một tiến trình hai chiều, vừa tiếp nhận tri thức, nguồn lực và cơ hội từ thế giới để phát triển đất nước, vừa chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất sáng kiến và gánh vác trách nhiệm chung. Một Việt Nam mạnh hơn về biển cũng phải là một Việt Nam đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Hợp tác quốc tế tạo động lực xây dựng quốc gia biển mạnh

Cũng tại Diễn đàn, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Duy Hưng gợi mở một số vấn đề để các phiên tiếp theo của Diễn đàn tiếp tục trao đổi.

Thứ nhất, cần tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt là thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế biển hiện đại, xanh, bền vững và có sức cạnh tranh. Nhu cầu vốn cho phát triển hạ tầng biển, cảng biển, logistics, năng lượng, đô thị ven biển, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu rất lớn, trong khi nguồn lực trong nước có giới hạn.

Toàn cảnh Diễn đàn Biển Việt Nam 2026.

Thứ hai, hợp tác quốc tế phải góp phần tạo đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng dữ liệu biển. Nghị quyết 20 xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực chính cho phát triển quốc gia biển mạnh. Trọng tâm là phát triển và làm chủ tri thức, dữ liệu và công nghệ biển.

Thứ ba, cần đổi mới mạnh mẽ quản trị biển theo hướng tổng hợp, thống nhất, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả. Nghị quyết 20 yêu cầu hoàn thiện thể chế, đổi mới công tác quy hoạch không gian biển quốc gia, tăng cường liên kết và điều phối. Hợp tác quốc tế có thể giúp Việt Nam tiếp cận các mô hình quản trị tiên tiến, kinh nghiệm quy hoạch không gian biển, quản trị vùng bờ, cơ chế điều phối đa ngành và các công cụ khoa học phục vụ hoạch định chính sách.

Thứ tư, hợp tác quốc tế về biển phải gắn chặt với bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, hệ sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo đảm sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư ven biển. Phát triển kinh tế không thể đánh đổi lấy môi trường, đa dạng sinh học và khả năng chống chịu của hệ sinh thái.

Thứ năm, hợp tác và hội nhập quốc tế về biển phải góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia, dân tộc; đồng thời nâng cao vai trò, vị thế quốc tế và đóng góp của Việt Nam đối với các vấn đề về biển và đại dương ở khu vực và trên thế giới.

Thứ sáu, cần tạo cơ chế để kết quả của Diễn đàn không dừng lại ở việc trao đổi, kiến nghị mà tiếp tục được cụ thể hóa thành các chương trình hành động, sáng kiến hợp tác và dự án có tính khả thi. Cần thúc đẩy kết nối thường xuyên giữa Trung ương và địa phương, giữa khu vực công và khu vực tư, giữa các cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp, chuyên gia với các đối tác quốc tế.

Đồng thời, lựa chọn những sáng kiến thiết thực để tiếp tục theo dõi, kết nối và thúc đẩy triển khai sau Diễn đàn. Qua đó, Diễn đàn góp phần đưa các kết quả trao đổi vào quá trình tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 20.

Với chủ đề “Hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh”, Diễn đàn mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang chủ động hiện thực hóa tầm nhìn mới về xây dựng Việt Nam trở quốc gia biển mạnh thông qua những hành động cụ thể. Đây là cơ hội kịp thời để huy động các mối quan hệ đối tác, nguồn lực và tri thức quốc tế nhằm hỗ trợ định hướng chiến lược phát triển biển mới của đất nước, gắn kết hợp tác, đầu tư và trao đổi tri thức với các ưu tiên mới của Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao vai trò của Việt Nam vào hợp tác và quản trị đại dương ở khu vực và trên toàn cầu.