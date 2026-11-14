Việt Nam thúc đẩy hợp tác phát triển công trình xanh, giao thông xanh tại COP31

Diễn ra ngày 13/11, sự kiện tập trung giới thiệu những kết quả nổi bật trong chuyển đổi năng lượng xanh lĩnh vực giao thông vận tải và phát triển công trình xanh tại Việt Nam thời gian qua; đồng thời chia sẻ các định hướng, giải pháp thúc đẩy hai lĩnh vực này trong thời gian tới.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh, Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Xây dựng khái quát các trụ cột về ứng phó biến đổi ngành Xây dựng trong các lĩnh vực giao thông vận tải, công trình...

Phát biểu khai mạc, bà Đỗ Nguyệt Ánh, Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Xây dựng) khẳng định, chuyển đổi xanh, hướng tới mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính không chỉ là cam kết quốc tế mà còn là chủ trương chiến lược xuyên suốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Theo bà Ánh, kiến tạo hệ sinh thái đô thị và giao thông xanh đồng bộ đòi hỏi nguồn lực rất lớn về tài chính và nhân lực chất lượng cao. Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác sâu rộng với các quốc gia phát triển và tổ chức quốc tế.

Về định hướng hợp tác quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu thuộc lĩnh vực xây dựng, bà Ánh đã khái quát các trụ cột hành động, đồng thời đề xuất 4 nhóm nội dung cần ưu tiên thúc đẩy hợp tác trong phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

Cụ thể, các nhóm nội dung gồm: Quy hoạch đô thị, giao thông và phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị; phát triển công trình xanh; nghiên cứu, ứng dụng vật liệu xây dựng xanh; chuyển đổi năng lượng xanh trong giao thông vận tải, bao gồm 5 lĩnh vực đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường thủy nội địa và hàng không.

Các đại biểu trao đổi tại sự kiện.

Đề cập định hướng chuyển đổi năng lượng xanh trong giao thông vận tải, bà Nguyễn Thị Phương Hiền, Phó giám đốc Học viện Chiến lược, Bồi dưỡng cán bộ xây dựng nhấn mạnh sự cần thiết phải đặc biệt quan tâm phát triển giao thông xanh tại các đô thị lớn, nhất là Hà Nội và TP.HCM.

Bà Hiền đề xuất lấy hai thành phố này làm động lực và hình mẫu để thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh trong giao thông vận tải trên phạm vi cả nước.

Đối với từng phương thức vận tải, chuyển đổi năng lượng xanh cần gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; xác định mục tiêu chuyển đổi phù hợp với đặc thù từng loại hình vận tải, đồng thời đánh giá tổng thể nguồn lực cần huy động để thực hiện các mục tiêu đề ra.

Ông Trần Phương, Trưởng phòng công trình xanh, Viện KHCN xây dựng đã có bài trình bày về kết quả thực hiện và định hướng phát triển công trình xanh.

Ở lĩnh vực công trình xanh, ông Trần Phương, Trưởng phòng Công trình xanh, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã giới thiệu những kết quả đạt được và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Theo ông Phương, Việt Nam tiếp tục khuyến khích áp dụng các hệ thống chứng nhận công trình xanh quốc tế uy tín như LOTUS, LEED và EDGE. Đồng thời, Việt Nam đang xây dựng hệ thống chứng nhận công trình xanh riêng, bảo đảm hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với đặc điểm khí hậu trong nước.

Để thúc đẩy lĩnh vực này, ông Phương đề xuất thiết lập hệ thống thông tin công trình xanh minh bạch, kết nối cơ quan quản lý, tổ chức chứng nhận và nhà đầu tư; đồng thời tăng cường sử dụng vật liệu carbon thấp trong hoạt động xây dựng.

Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng

Bộ Xây dựng