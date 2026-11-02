Việt Nam thúc đẩy hợp tác lao động với tỉnh bang Saskatchewan của Canada

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, Việt Nam và tỉnh bang Saskatchewan của Canada đang từng bước cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác lao động nhằm kết nối nguồn nhân lực của Việt Nam với nhu cầu tuyển dụng tại Canada, đồng thời xây dựng cơ chế tuyển dụng minh bạch, công bằng và đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Đây là nội dung trọng tâm trong chuyến công tác tại Canada tuần qua của đoàn Bộ Nội vụ Việt Nam do Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng dẫn đầu.

Chuyến đi nhằm triển khai Bản ghi nhớ về hợp tác lao động giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và chính quyền tỉnh bang Saskatchewan ký hồi tháng 8/2026. Thông qua những buổi làm việc với cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và các tổ chức tuyển dụng của Saskatchewan, hai bên đã trao đổi những vấn đề cụ thể liên quan đến nhu cầu nhân lực, tiêu chuẩn tiếp nhận và cơ chế bảo vệ người lao động Việt Nam khi sang Canada làm việc.

Đoàn công tác đã có những buổi làm việc với Bộ Di trú và Đào tạo nghề Saskatchewan cũng như Bộ Quan hệ Lao động và An toàn nơi làm việc Saskatchewan để tìm hiểu về nhu cầu tuyển dụng lao động, hệ thống pháp luật và các cơ chế bảo vệ người lao động nước ngoài.

Saskatchewan đang có nhu cầu bổ sung khoảng 130.000 lao động trong 5 năm tới nhằm đáp ứng yêu cầu của địa phương. Chương trình tuyển dụng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất chế tạo, khai khoáng, y tế, nông nghiệp và năng lượng, đặc biệt là lao động có tay nghề và trình độ chuyên môn phù hợp.

Một trong những nội dung đáng chú ý được hai bên trao đổi là nguyên tắc phân định trách nhiệm chi trả chi phí tuyển dụng. Người lao động Việt Nam sẽ không phải trả phí tuyển dụng và vé máy bay từ Việt Nam sang Saskatchewan.

Các khoản tiền này do chủ sử dụng lao động tại tỉnh bang chi trả. Hai bên cũng thống nhất cần tiếp tục nghiên cứu xây dựng quy trình tuyển dụng, làm rõ tiêu chuẩn nghề nghiệp, cơ chế công nhận văn bằng, chứng chỉ và các điều kiện tiếp nhận, trên cơ sở đảm bảo tính minh bạch, công bằng và có đạo đức.

Tại Diễn đàn hợp tác lao động Việt Nam-Saskatchewan, đại diện các cơ quan quản lý và hiệp hội ngành nghề của tỉnh bang đã trao đổi với đoàn công tác về khả năng kết nối cung - cầu nhân lực.

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng khẳng định hợp tác lao động là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Canada, phù hợp với nội hàm quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước vừa được nâng cấp thời gian gần đây.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Saskatchewan và các cơ quan liên quan của Canada, đồng thời chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và ngoại ngữ của thị trường lao động Canada.

Ông đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi thông qua các đầu mối được chỉ định, làm rõ nhu cầu tuyển dụng theo từng ngành nghề, vị trí việc làm và các tiêu chuẩn tiếp nhận cụ thể. Việc cung cấp thông tin sớm và đầy đủ sẽ giúp Việt Nam chủ động chuẩn bị nguồn lao động phù hợp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên kết nối và hợp tác hiệu quả.

Các đại biểu cũng thảo luận về chủ đề xây dựng kế hoạch triển khai Bản ghi nhớ, thiết lập cơ chế trao đổi thông tin về nhu cầu tuyển dụng, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài kết nối với các nhà tuyển dụng tại Saskatchewan.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn Bộ Nội vụ Việt Nam còn làm việc với Thứ trưởng Bộ Thương mại và Phát triển Xuất khẩu Saskatchewan Richelle Bourgoin; thăm Đại học Regina, Trường Bách khoa Saskatchewan và Trung tâm tuyển dụng nhân lực ngành chăm sóc sức khỏe nhằm tìm hiểu khả năng hợp tác đào tạo, phát triển kỹ năng và kết nối nhân lực theo nhu cầu của địa phương.

Ngày 30/10, đoàn công tác đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Ottawa và thông tin với Đại sứ Phạm Vinh Quang về kết quả chuyến đi. Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ của Đại sứ quán trong quá trình thúc đẩy ký kết Bản ghi nhớ hợp tác lao động, đồng thời đề nghị tiếp tục hỗ trợ các hoạt động trao đổi, kết nối giữa hai bên trong thời gian tới.

Chuyến công tác đã góp phần cụ thể hóa Bản ghi nhớ hợp tác lao động giữa Việt Nam và tỉnh bang Saskatchewan, tạo cơ sở để hai bên tiếp tục xác định nhu cầu tuyển dụng, thống nhất tiêu chuẩn tiếp nhận, kết nối doanh nghiệp và đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Trong bối cảnh Saskatchewan có nhu cầu bổ sung nhân lực, việc từng bước xây dựng cơ chế hợp tác phù hợp sẽ tạo thêm cơ hội việc làm cho lao động Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Canada theo hướng thực chất và bền vững./.