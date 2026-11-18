Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, sáng 18/11, tại Thâm Quyến (Trung Quốc), nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp song phương với Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Tổng thống Peru Keiko Fujimori.

THÚC ĐẨY HỢP TÁC THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VỚI MEXICO

Tại cuộc gặp Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Mexico, cũng như việc nước này đăng cai và tổ chức thành công World Cup 2026.

Bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước sau 51 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975 - 2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống tại Mỹ Latinh, trong đó có Mexico, đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Tây bán cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề xuất hai bên tăng cường hợp tác chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, du lịch và y học cổ truyền; đẩy mạnh phối hợp trong khuôn khổ APEC và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. Ảnh: TTXVN

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, tháo gỡ vướng mắc trong quan hệ kinh tế - thương mại liên quan đến sản phẩm thép và tôm của Việt Nam; khẳng định Việt Nam sẵn sàng xem xét mở cửa thị trường cho nông sản Mexico.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị Mexico ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027; trân trọng mời Tổng thống Claudia Sheinbaum thăm Việt Nam và tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Tổng thống Claudia Sheinbaum đánh giá cao thành tựu phát triển và vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam; khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác nhiều mặt, coi Việt Nam là cầu nối quan trọng để Mexico tăng cường hợp tác với ASEAN.

Tổng thống Mexico đề xuất mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại cân bằng, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn, giáo dục, đào tạo và y tế.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc, APEC, Diễn đàn Hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh (FEALAC) và CPTPP; cùng ủng hộ chủ nghĩa đa phương, góp phần duy trì hòa bình, ổn định khu vực và thế giới.

Tổng thống Claudia Sheinbaum trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Mexico. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vui vẻ nhận lời vào thời gian thích hợp.

MỞ RỘNG HỢP TÁC KINH TẾ SỐ, NĂNG LƯỢNG VÀ KHOÁNG SẢN VỚI PERU

Tại cuộc gặp Tổng thống Peru Keiko Fujimori, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Peru sau 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1994 - 2026).

Khẳng định Peru là người bạn gần gũi, đối tác quan trọng của Việt Nam tại Mỹ Latinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Peru Keiko Fujimori. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Peru tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại nước này, trong đó có Tập đoàn Viettel; đồng thời ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Tổng thống Keiko Fujimori khẳng định mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế số, thương mại nông sản, năng lượng và khai thác khoáng sản.

Nhấn mạnh Việt Nam và Peru đều là những nền kinh tế có độ mở lớn, Tổng thống Peru hoan nghênh các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư tại Peru, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế số và thương mại.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, CPTPP và APEC; thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và khu vực Mỹ Latinh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Tổng thống Keiko Fujimori thăm Việt Nam và tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Tổng thống Peru cũng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Peru. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn và vui vẻ nhận lời vào thời gian thích hợp.