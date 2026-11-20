Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Phiên thảo luận cấp cao của COP31. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Tham dự hội nghị, Việt Nam đặt mục tiêu tăng cường hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực tài chính và công nghệ phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Một trong những nội dung trọng tâm của COP31 là thúc đẩy triển khai Mục tiêu thích ứng toàn cầu theo Điều 7 của Thỏa thuận Paris. Các bên tiếp tục thảo luận phương thức áp dụng các chỉ số đánh giá trong thực tiễn, cơ chế theo dõi, báo cáo và đánh giá kết quả thích ứng với biến đổi khí hậu ở các cấp độ khác nhau.

Đối với vấn đề giảm phát thải, hội nghị tập trung thảo luận về tương lai và phương thức tiếp tục triển khai Chương trình làm việc thực hiện và tham vọng giảm phát thải Sharm el-Sheikh sau năm 2026. Nội dung đàm phán hướng tới tăng cường kết nối giữa các chương trình, chuyển các cuộc đối thoại thành những dự án có khả năng huy động nguồn vốn thực hiện, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch.

Đáng chú ý, về tài chính khí hậu, hội nghị tập trung thúc đẩy thực hiện Mục tiêu định lượng tổng thể mới về tài chính khí hậu, hướng tới huy động nguồn lực đạt quy mô 1.300 tỷ USD mỗi năm. Cùng với việc mở rộng quy mô tài chính, các cuộc đàm phán cũng hướng đến cải thiện khả năng tiếp cận nguồn vốn, giải quyết tình trạng chi phí vốn cao, nhất là đối với các quốc gia đang phát triển.

Đối với thị trường carbon, các nội dung đàm phán tập trung vào hoàn thiện cơ chế theo Điều 6 của Thỏa thuận Paris, nhất là việc phê duyệt phương pháp tạo tín chỉ carbon, đăng ký dự án, cấp tín chỉ và chia sẻ nguồn thu phục vụ hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc tham dự COP31 không chỉ thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong thực hiện các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu mà còn là cơ hội quan trọng để tăng cường đối ngoại khí hậu, mở rộng quan hệ đối tác và huy động nguồn lực quốc tế phục vụ các mục tiêu phát triển.

Việt Nam xác định chủ động tham gia các hoạt động trao đổi, đàm phán và xây dựng quyết định của hội nghị trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc công bằng, công lý trong ứng phó với biến đổi khí hậu, hài hòa lợi ích giữa các quốc gia, đồng thời quan tâm đến quyền lợi của các nước đang phát triển.

Một trong những điểm nhấn trong chương trình tham dự COP31 của Việt Nam là sáng kiến Đối tác Chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm thông minh với khí hậu và có trách nhiệm (P-CRAFT).

Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, hướng tới thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp, thực phẩm thích ứng với biến đổi khí hậu, qua đó nâng cao vai trò và đóng góp của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác khí hậu toàn cầu.

Trong khuôn khổ hội nghị, Việt Nam xây dựng Khu triển lãm bên lề (Vietnam Pavilion), tổ chức các phiên thảo luận cấp cao, tọa đàm kỹ thuật và hoạt động kết nối với các đối tác quốc tế.

Thông qua các hoạt động tại COP31, Việt Nam hướng tới mở rộng hợp tác với các quốc gia, tổ chức quốc tế và định chế tài chính, tranh thủ nguồn lực về tài chính, công nghệ và kinh nghiệm quản lý, góp phần thực hiện hiệu quả các cam kết khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.