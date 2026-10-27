Việt Nam thúc đẩy hợp tác giáo dục với Brunei, chuẩn bị nhiệm kỳ Chủ tịch SEAMEO

Hai Bộ trưởng cùng đoàn công tác tại buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Brunei Darussalam trên cương vị Chủ tịch Hội đồng SEAMEO trong thúc đẩy hợp tác giáo dục khu vực.

Bộ trưởng hoan nghênh những sáng kiến của Brunei Darussalam về giáo dục xanh và hỗ trợ trẻ em có nhu cầu giáo dục đặc biệt. Đây là những lĩnh vực có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với mối quan tâm chung của các quốc gia thành viên SEAMEO trong nỗ lực xây dựng nền giáo dục chất lượng, bao trùm và phát triển bền vững.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn trao đổi tại buổi tiếp.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn bày tỏ mong muốn Brunei Darussalam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, ủng hộ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng SEAMEO nhiệm kỳ 2027–2028, góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục trong khu vực.

Bộ trưởng cũng chia sẻ một số định hướng, điểm mới trong phát triển giáo dục và đào tạo của Việt Nam, trong đó có việc triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong giáo dục.

Về hợp tác song phương, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đề xuất hai bên giao các đơn vị đầu mối rà soát tình hình triển khai Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục đã ký; trao đổi khả năng cập nhật hoặc ký mới văn bản hợp tác, hướng tới bổ sung các lĩnh vực ưu tiên và xác định những hoạt động cụ thể trong giai đoạn tới.

Bộ trưởng Giáo dục Brunei Darussalam trao đổi tại buổi tiếp.

Bộ trưởng đề nghị tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục, thúc đẩy trao đổi học sinh, sinh viên và giáo viên hai nước. Việt Nam sẵn sàng đón các đoàn giáo viên Brunei Darussalam đến trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy toán, khoa học và tham gia các chương trình đánh giá năng lực học sinh, như Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) và Chương trình đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học khu vực Đông Nam Á (SEA-PLM).

Bên cạnh đó, hai bên có thể tăng cường chia sẻ thông tin, tổ chức các hoạt động giới thiệu về giáo dục mỗi nước, góp phần nâng cao hiểu biết và mở rộng cơ hội hợp tác giữa các cơ sở giáo dục.

Hai Bộ trưởng trao quà lưu niệm tại buổi tiếp.

Bộ trưởng Giáo dục Brunei Darussalam cảm ơn Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã dành thời gian tiếp đoàn. Bộ trưởng đánh giá cao những kết quả học sinh Việt Nam đạt được trong các chương trình đánh giá PISA và SEA-PLM.

Bộ trưởng bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong quá trình chuẩn bị đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng SEAMEO nhiệm kỳ tới; đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác giáo dục, trong đó có việc tổ chức cuộc họp Nhóm công tác chung về hợp tác giáo dục giữa hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, đoàn Bộ trưởng Giáo dục Brunei Darussalam có chương trình thăm Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC), Trung tâm Học tập suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO CELLL) và Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Chánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.