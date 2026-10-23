Việt Nam thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại với Bulgaria

Ngày 22/10, tại Sofia, Đại sứ quán phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Bulgaria (BCCI) tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Bulgaria – Việt Nam, với sự tham gia của lãnh đạo hai tỉnh và doanh nghiệp hai nước. Ảnh TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, ngày 22/10 tại Sofia, Đại sứ quán phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Bulgaria (BCCI) tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Bulgaria – Việt Nam, với sự tham gia của lãnh đạo hai tỉnh và doanh nghiệp hai nước.

Tại Diễn đàn, tỉnh Tây Ninh giới thiệu định hướng thu hút đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, logistics, năng lượng sạch và nông nghiệp công nghệ cao; mong muốn hợp tác trong sản xuất công nghiệp, phát triển hạ tầng, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực.

Tỉnh Thanh Hóa giới thiệu tiềm năng phát triển công nghiệp, lợi thế về hạ tầng, nguồn nhân lực; đề xuất tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chế biến, chế tạo, điện – điện tử, cơ khí, dệt may, logistics, đào tạo nghề và du lịch.

Ký ý định thư hợp tác giữa hai bên tại Diễn đàn Doanh nghiệp Bulgaria – Việt Nam. Ảnh TTXVN phát

Phía Bulgaria chia sẻ thông tin về môi trường kinh doanh, triển vọng hợp tác đầu tư, phát triển chuỗi cung ứng, thương mại hai chiều và hợp tác lao động; đánh giá cao chất lượng hàng hóa và đóng góp của người lao động Việt Nam. Hai bên trao đổi về việc tận dụng cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), tăng cường kết nối doanh nghiệp và trao đổi thông tin thị trường.

Điểm nhấn của Diễn đàn là chương trình kết nối doanh nghiệp B2B, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước trực tiếp giới thiệu năng lực, trao đổi nhu cầu và tìm kiếm đối tác trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, đầu tư, mở ra cơ hội tiếp tục khảo sát, thúc đẩy hợp tác sau Diễn đàn.

Trước đó, ngày 21/10, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt cùng hai đoàn làm việc tại thành phố Plovdiv, gặp Phó Thị trưởng Plamen Panov, lãnh đạo Khu kinh tế Trakia (TEZ), đại diện các trường đại học, hiệp hội và doanh nghiệp.

Đoàn công tác làm việc với chính quyền thành phố Plovdiv. Ảnh TTXVN phát

Phía Plovdiv giới thiệu kinh nghiệm phát triển khu công nghiệp, thu hút đầu tư và liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp với cơ sở đào tạo. Hai đoàn trao đổi về hợp tác phát triển hạ tầng công nghiệp, logistics, ứng dụng công nghệ và đào tạo nhân lực. Tây Ninh đề xuất thiết lập kênh trao đổi thông tin đầu tư; Thanh Hóa quan tâm hợp tác công nghiệp, đào tạo nghề và du lịch.

Tại TEZ, các đoàn tìm hiểu mô hình quản lý khu công nghiệp, cơ chế hỗ trợ nhà đầu tư và liên kết đào tạo nhân lực. Hai Ý định thư hợp tác đã được ký giữa TEZ với Tổng Công ty Đầu tư Hà Thanh và Hiệp hội Dệt may tỉnh Thanh Hóa, dưới sự chứng kiến của Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt, lãnh đạo tỉnh và đại diện chính quyền Plovdiv, tạo cơ sở để các bên tiếp tục nghiên cứu cơ hội hợp tác.

Đại diện các trường đại học tại Plovdiv bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi học thuật, tiếp nhận sinh viên Việt Nam và hợp tác đào tạo trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ thực phẩm, nông nghiệp và công nghệ thông tin.

Ngày 20/10, hai đoàn đến thăm, làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria. Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt chia sẻ thông tin về tình hình sở tại, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Bulgaria được thiết lập tháng 10/2025 và những cơ hội hợp tác giữa hai nước; nhấn mạnh vai trò của hợp tác địa phương, kết nối doanh nghiệp trong cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, đồng thời khẳng định Đại sứ quán sẵn sàng hỗ trợ hai tỉnh tìm kiếm đối tác. Nhân dịp này, đại diện Thương vụ giới thiệu tình hình hợp tác kinh tế, thương mại song phương, thế mạnh của hai nước và các lĩnh vực có triển vọng hợp tác.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Atanas Zafirov, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Chủ tịch đảng Xã hội Bulgaria, nhấn mạnh yêu cầu cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược bằng các kết quả thiết thực; đề xuất thúc đẩy hợp tác đầu tư, liên doanh, chuyển giao công nghệ, kết nghĩa giữa các thành phố và kết nối doanh nghiệp hai nước.

Chuyến công tác đạt những kết quả bước đầu, nổi bật là hai Ý định thư hợp tác tại TEZ, Diễn đàn Doanh nghiệp Bulgaria – Việt Nam và các cuộc kết nối B2B; đồng thời mở rộng mạng lưới đối tác, tạo tiền đề thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và đào tạo, góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Bulgaria.