Việt Nam thúc đẩy hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra toàn cầu

Sáng 4/11, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Chương trình Go Global, Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2026 với chủ đề “Go Global - Cùng doanh nghiệp vươn ra thế giới”, với sự phối hợp của Chương trình SIPPO (Thụy Sĩ), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)cùng các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước. Đây là sự kiện triển khai Chương trình Vươn ra thị trường thế giới (Go Global) theo Quyết định số 626/QĐ-TTg ngày 6/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm nâng cao năng lực quốc tế hóa, sức cạnhtranh và khả năng tham gia sâu hơn vào thị trường toàn cầu của doanh nghiệp Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái phát biểu khai mạc diễn đàn.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhấn mạnh, hội nhập kinh tế quốc tế là chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, trong thời gian dài, doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu thích ứng với yêu cầu của thị trường quốc tế. Giai đoạn hiện nay đòi hỏi doanh nghiệp phải chuyển sang tư duy chủ động vươn ra thế giới, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và khẳng định vị thế trên thị trường toàn cầu.

Để triển khai hiệu quả Go Global, Bộ Công Thương sẽ phát huy vai trò đầu mối, cụ thể hóa mục tiêu và nhiệm vụ thành các kế hoạch hành động; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, hỗ trợ xây dựng thương hiệu và kết nối doanh nghiệp với đối tác quốc tế. Đối với các địa phương, Chương trình Local Go Global được xác định là cầu nối giữa định hướng quốc gia với hành động thực tiễn.

Đến nay, đã có 18 địa phương ban hành chương trình hành động triển khai trong năm 2026. Bộ Công Thương đề nghị các địa phương tiếp tục phối hợp, lựa chọn trọng tâm, trọng điểm để tạo kết quả thiết thực. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương kỳ vọng Mạng lưới đồng hành Go Global sẽ kết nối các hiệp hội, tổ chức xúc tiến thương mại, tài chính, tư vấn, nghiên cứu, đào tạo và đối tác quốc tế, hình thành hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp về thông tin thị trường, pháp lý, công nghệ, tài chính và nhân lực.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cũng nhấn mạnh vai trò chủ động của doanh nghiệp trong quá trình vươn ra quốc tế. Doanh nghiệp cần xác định rõ mục tiêu, lựa chọn thị trường phù hợp, xây dựng chiến lược dài hạn và chuẩn bị đầy đủ nguồn lực. Đặc biệt, cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới công nghệ, đầu tư nghiên cứu và phát triển, bảo hộ sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu và mạng lưới phân phối để từng bước nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu năm 2026

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho rằng, hành trình vươn ra thế giới không có một công thức chung và cũng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, Việt Nam hoàn toàn có thể bắt đầu từ những việc làm cụ thể: một địa phương lựa chọn đúng ngành hàng có tiềm năng; một doanh nghiệp xây dựng được chiến lược thị trường rõ ràng; một đối tác kết nối được nguồn lực phù hợp; hay một chính sách được điều chỉnh trên cơ sở thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp.

Đó chính là những yếu tố nền tảng để thúc đẩy chương trình đi vào thực chất. Khi các nhiệm vụ được triển khai một cách có hệ thống, được đánh giá bằng kết quả cụ thể và từng bước nhân rộng, chúng ta sẽ tạo ra những chuyển biến rõ nét: năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được nâng cao, thị trường xuất khẩu được mở rộng, thương hiệu được củng cố và vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế thế giới ngày càng được khẳng định.

Trong quá trình đó, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo môi trường và kết nối nguồn lực; địa phương chủ động tổ chức thực hiện; các đối tác cùng đồng hành; doanh nghiệp là trung tâm và là chủ thể tạo ra giá trị. Đây cũng chính là tinh thần mà Bộ Công Thương mong muốn cùng các bộ, ngành, địa phương, đối tác và cộng đồng doanh nghiệp chung sức thực hiện.

Theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái tin tưởng với sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương cùng tinh thần chủ động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, Chương trình Go Global sẽ góp phần nâng cao chất lượng hội nhập kinh tế quốc tế, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Ông Vũ Bá Phú- Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phát biểu tại diễn đàn

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) nhấn mạnh: Chương trình Go Global không đơn thuần là thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa mà hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xây dựng năng lực cạnh tranh, phát triển thương hiệu và gia tăng sự hiện diện tại thị trường quốc tế.

Dẫn chứng hành trình quốc tế hóa của Haier, Toyota và Samsung, ông Vũ Bá Phú cho rằng: Doanh nghiệp muốn vươn ra toàn cầu phải lấy chất lượng, công nghệ, năng lực sản xuất và quản trị làm nền tảng. Vị thế quốc tế là kết quả của chiến lược dài hạn, sự kiên trì và quá trình tích lũy năng lực.

Đặc biệt, doanh nghiệp muốn vươn ra thế giới cần bắt đầu từ nền tảng chất lượng, năng lực sản xuất và quản trị; tiếp cận thị trường quốc tế để tìm kiếm khách hàng, học hỏi tiêu chuẩn và hành vi tiêu dùng; sau đó nâng cấp vai trò từ gia công, lắp ráp, xuất khẩu đơn thuần lên làm chủ công nghệ, thương hiệu và hệ thống phân phối. Đích đến là xây dựng sự hiện diện lâu dài thông qua đầu tư và mạng lưới kinh doanh tại thị trường nước ngoài.

Từ kinh nghiệm quốc tế, ông Vũ Bá Phú cho rằng Việt Nam đang đứng trước thời điểm cần tạo bước chuyển mới trong tư duy hội nhập. Sau gần 40 năm đổi mới, đất nước đã hình thành nền tảng xuất khẩu tương đối vững chắc, mạng lưới 18 hiệp định thương mại tự do (FTA) và quan hệ thương mại ngày càng rộng mở. Đáng chú ý, đến tháng 10/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đã vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Đặc biệt Viettel hiện diện tại 10 thị trường nước ngoài, dẫn đầu thị phần ở 7 thị trường, với doanh thu quốc tế năm 2025 khoảng 3,3 tỷ USD. FPT cũng đạt trên 35.000 tỷ đồng doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin ở nước ngoài, cho thấy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt tại các thị trường lớn.

Ông Vũ Bá Phú cho hay, trong bối cảnh tiêu chuẩn quốc tế ngày càng cao và không gian kinh doanh mở rộng, doanh nghiệp Việt cần chuyển từ xuất khẩu đơn thuần sang tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển thương hiệu và đầu tư quốc tế. Chương trình Go Global, được phê duyệt tại Quyết định số 626/QĐ-TTg ngày 6/4/2026, hướng tới hỗ trợ ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, mở rộng hiện diện quốc tế thông qua xuất khẩu, thương mại xuyên biên giới, tham gia chuỗi cung ứng và đầu tư nước ngoài. Sau mốc kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 1.000 tỷ USD, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng quy mô thương mại mà còn nâng cao giá trị hàng hóa và vị thế doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cùng lãnh đạo các bộ ngành, tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp thực hiện nghi thức công bố Chương trình Go Global.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Ban Chỉ đạo Chương trình Go Global (Bộ Công Thương) đã chính thức công bố Chương trình Go Global, ra mắt Mạng lưới đối tác đồng hành Go Global và tổ chức ký kết các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác giữa Cục Xúc tiến thương mại - Văn phòng Chương trình với các đối tác.

Việc ra mắt mạng lưới và ký kết các thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường kết nối các nguồn lực chuyên môn, thông tin thị trường, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình phát triển hoạt động kinh doanh quốc tế. Qua đó, tạo cơ sở thúc đẩy sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức và đối tác, góp phần đáp ứng nhu cầu hỗ trợ ngày càng đa dạng của doanh nghiệp khi mở rộng hoạt động ra thị trường nước ngoài.

Bên cạnh nội dung công bố Chương trình, Diễn đàn tổ chức phiên đối thoại “Doanh nghiệp Việt Nam Go Global - Cơ hội và con đường phía trước”, tập trung trao đổi về cơ hội toàn cầu, vị trí của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị quốc tế, những thách thức trong quá trình quốc tế hóa và các mô hình, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

Phiên “Go Global Stories - Kinh nghiệm và bài học thực tế” sẽ tạo không gian để các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm về đầu tư và hiện diện thương mại ở nước ngoài; thành lập công ty, chi nhánh, văn phòng và hệ thống phân phối; phát triển thương hiệu, khách hàng và chuỗi cung ứng quốc tế; cũng như những vấn đề thực tiễn liên quan đến vốn, pháp lý, thị trường và quản trị.