Việt Nam thúc đẩy doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng bán dẫn.

Chiều 29/10, tại TP Hồ Chí Minh, các đại diện cơ quan quản lý và Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á đã trao đổi về những nhiệm vụ phát triển ngành bán dẫn Việt Nam trong buổi thông tin báo chí về Triển lãm Công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2026 (SEMIEXPO Việt Nam 2026). Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu đưa những chương trình hợp tác vào thực tế, gắn kết nối đầu tư với nâng cao năng lực nhà cung ứng và đào tạo nhân lực.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia - NIC (Bộ Tài chính) cho biết, Việt Nam có gần 100 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn, tăng so với khoảng 50 doanh nghiệp năm 2023. Trong đó có hơn 50 doanh nghiệp thiết kế chip, bao gồm cả doanh nghiệp Việt Nam như FPT.

Theo ông Hoài, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn bán dẫn lớn là một trọng tâm NIC đang thúc đẩy. Thời gian qua, NIC đã làm việc với các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng của ASML, tập đoàn Hà Lan chuyên cung cấp thiết bị quang khắc dùng trong sản xuất chip và kết nối các doanh nghiệp này với nhà cung ứng Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia - NIC (Bộ Tài chính), phát biểu tại chương trình.

Bà Raissa Anais Marteaux, Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh, tái khẳng định cam kết của Hà Lan trong việc cùng Việt Nam xây dựng hệ sinh thái bán dẫn vững mạnh và tăng cường kết nối. Theo bà, thiết bị bán dẫn của Hà Lan được sử dụng trong thiết kế, phát triển và sản xuất 85% vi mạch trên toàn thế giới. Ngành công nghiệp này đòi hỏi sự hợp tác giữa các quốc gia và doanh nghiệp để kết nối chuyên môn, phát triển nhân lực và củng cố chuỗi cung ứng.

Hà Lan tiếp tục hợp tác với SEMI và NIC năm thứ ba liên tiếp tại SEMIEXPO Việt Nam. Gian hàng Hà Lan năm nay sẽ quy tụ các nhà sản xuất thiết bị, nhà cung cấp công nghệ và chuyên gia tư vấn nhằm thúc đẩy những cơ hội hợp tác cụ thể với doanh nghiệp Việt Nam.

Quá trình này cần đi cùng việc xây dựng năng lực nội tại và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với cơ sở đào tạo. NIC sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác để triển khai những chương trình phát triển công nghệ và nhân lực gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, đại diện Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) nhận định, năm 2026 là thời điểm cần triển khai quyết liệt các nhiệm vụ để thực hiện mục tiêu của chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn. Sau giai đoạn công bố chiến lược và khởi động, các bên cần tạo ra những kết quả cụ thể.

Ông Tuấn nhấn mạnh, hợp tác quốc tế giữ vai trò quan trọng trong phát triển năng lực công nghệ, doanh nghiệp nội địa và nguồn nhân lực. Chuỗi cung ứng bán dẫn có sự phân công giữa nhiều quốc gia nên Việt Nam cần tăng cường hợp tác với các đối tác lớn. Cục sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tìm hiểu chính sách, môi trường đầu tư và kết nối hợp tác.

Bà Raissa Anais Marteaux, Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh, khẳng định cam kết hợp tác với Việt Nam trong phát triển hệ sinh thái bán dẫn.

Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố đang đầu tư hạ tầng và chuẩn bị các điều kiện thu hút nhà đầu tư trong lĩnh vực bán dẫn. Thành phố cam kết tạo thuận lợi về hạ tầng và rút gọn thủ tục hành chính để doanh nghiệp đầu tư mới hoặc mở rộng hoạt động.

Cùng với đó, các cơ quan và viện, trường trên địa bàn đã phối hợp tổ chức những lớp nâng cao kỹ năng, đào tạo lại để đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận môi trường thực tế ngay từ năm thứ nhất, giúp người học hiểu ngành nghề và rèn luyện kỹ năng trong quá trình đào tạo.

SEMIEXPO Việt Nam 2026 là một trong những hoạt động kết nối doanh nghiệp và phát triển nhân lực được triển khai trong thời gian tới. Sau hai kỳ tổ chức tại Hà Nội, sự kiện lần đầu tiên diễn ra tại TP Hồ Chí Minh trong hai ngày 3 và 4/12 tại Trung tâm Hội nghị Thiskyhall Sala, do Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA) phối hợp với NIC tổ chức.

Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh, chia sẻ về định hướng phát triển ngành bán dẫn của Thành phố.

Bà Linda Tan, Chủ tịch Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA) cho biết, triển lãm hướng đến xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài giữa Việt Nam với cộng đồng bán dẫn quốc tế. Trong đó, kết nối nhà cung ứng trong nước với khách hàng toàn cầu và tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp là những nhiệm vụ trọng tâm.

Chương trình Kết nối nhà cung ứng sẽ sắp xếp các cuộc gặp trực tiếp theo nhu cầu tìm nguồn cung ứng cụ thể. BESI và Lam Research đã xác nhận tham gia. Qua các cuộc trao đổi, doanh nghiệp Việt Nam có thể giới thiệu năng lực, tìm hiểu yêu cầu của bên mua và xác định những điều kiện cần bổ sung để đáp ứng tiêu chuẩn của chuỗi cung ứng.

Về nhân lực, chương trình SEMI TECH Zoomers Bootcamp đã lựa chọn 80 sinh viên từ 11 trường đại học. Sinh viên sẽ tham gia cuộc thi liên trường và các chuyến học tập thực tế tại Intel Products Việt Nam và Onsemi Việt Nam.

Bà Linda Tan, Chủ tịch Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA), chia sẻ về hoạt động kết nối doanh nghiệp Việt Nam với chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Chương trình còn có tọa đàm hợp tác về năng lượng dự kiến diễn ra ngày 3/12, tập trung vào những ưu tiên phục vụ lộ trình năng lượng dài hạn cho ngành bán dẫn. Nội dung này gắn với yêu cầu cung cấp điện sạch, ổn định và có giá thành cạnh tranh để thu hút đầu tư.

Theo ban tổ chức, SEMIEXPO Việt Nam 2026 dự kiến quy tụ hơn 4.000 đại biểu đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ với khoảng 200 gian hàng. Bên cạnh triển lãm, sự kiện còn có các hội nghị chuyên đề, hoạt động kết nối nhà cung ứng và chương trình phát triển nhân lực cho ngành bán dẫn.