Hội nghị Mạng lưới doanh nghiệp nhà nước khu vực châu Á năm 2026 - Ảnh: chinhphu.vn

Đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Hồng Phương, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước (Bộ Tài chính), nhấn mạnh việc Việt Nam đăng cai hội nghị thể hiện sự tin tưởng, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, đồng thời cho thấy sự hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Tài chính Việt Nam với OECD.

Theo ông Phương, hội nghị tạo cơ hội để Việt Nam trao đổi, học hỏi kinh nghiệm các nước trong khu vực về quản trị và phát triển doanh nghiệp nhà nước; đồng thời giúp các cơ quan hoạch định chính sách, cơ quan đại diện chủ sở hữu, nhà quản lý và chuyên gia thảo luận những vấn đề thực tiễn, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng quản trị và hiệu quả hoạt động.

Ông Phương cho biết doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế của nhiều quốc gia. Quản lý hiệu quả nguồn lực nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp không chỉ có ý nghĩa đối với hoạt động của từng doanh nghiệp mà còn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công, củng cố năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng suất đặt ra đòi hỏi tiếp tục đổi mới cơ chế quản trị doanh nghiệp nhà nước, hoàn thiện khuôn khổ thực hiện quyền chủ sở hữu, tăng cường kỷ luật thị trường và trách nhiệm giải trình.

Tại Việt Nam, quá trình đổi mới, sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước đang được đẩy mạnh, hướng tới xây dựng các doanh nghiệp có năng lực quản trị hiện đại, hoạt động hiệu quả và có khả năng cạnh tranh trong khu vực, quốc tế.

Thời gian qua, Việt Nam đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng tăng quyền tự chủ của doanh nghiệp, tăng cường giám sát, công khai và minh bạch. Mục tiêu đến năm 2030 là 100% tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước áp dụng nguyên tắc quản trị của OECD.

Theo ông Phương, các nguyên tắc trong Hướng dẫn của OECD về Quản trị công ty đối với doanh nghiệp nhà nước, như vai trò cơ quan chủ sở hữu, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, nâng cao trách nhiệm hội đồng quản trị, công khai thông tin và minh bạch tài chính, có ý nghĩa tham khảo thiết thực đối với quá trình cải cách tại Việt Nam.

Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của OECD trong tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, đổi mới phương thức thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước và nâng cao năng lực giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.

OECD: Cần lấp khoảng trống trong quản trị doanh nghiệp

Phát biểu tại hội nghị, ông Yasushi Masaki, Phó Tổng Thư ký OECD cho biết: Hướng dẫn của OECD về Quản trị công ty đối với doanh nghiệp nhà nước phiên bản sửa đổi đã được giới thiệu tới khu vực cách đây hai năm. Từ đó, Mạng lưới phối hợp với các quốc gia chuyển hóa các chuẩn mực thành thông lệ thực tiễn, tập trung vào trách nhiệm giải trình, cạnh tranh lành mạnh, minh bạch, công khai thông tin và liêm chính.

Đáng chú ý, Báo cáo năm 2026 của OECD về sở hữu và quản trị doanh nghiệp nhà nước cung cấp bằng chứng từ 58 quốc gia và vùng lãnh thổ. Báo cáo cho thấy các nước đang nỗ lực chuyên nghiệp hóa vai trò chủ sở hữu, củng cố và tăng cường giám sát doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn những khoảng trống, trong đó có việc xây dựng chính sách sở hữu thống nhất được thể hiện trong văn bản pháp lý, làm cơ sở tiếp tục cải cách và tạo sân chơi bình đẳng.

Ông Masaki lưu ý, một số doanh nghiệp nhà nước còn đảm nhận cung cấp nhiều dịch vụ công. Vì vậy, cần bảo đảm minh bạch hoạt động để Chính phủ đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực công, từ đó xây dựng chính sách hỗ trợ cạnh tranh bình đẳng giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân.

Theo Phó Tổng Thư ký OECD, Mạng lưới doanh nghiệp nhà nước khu vực châu Á là nền tảng quan trọng để các quốc gia chia sẻ thông lệ tốt, học hỏi kinh nghiệm cải cách và xác định những bước đi tiếp theo. OECD đã phối hợp với Chính phủ và các cơ quan liên quan của Việt Nam trong các cuộc thảo luận về quản trị doanh nghiệp nhà nước, đồng thời thực hiện đánh giá về lĩnh vực này tại Việt Nam.

Trong năm 2026, OECD cũng công bố báo cáo về vai trò chủ sở hữu nhà nước và tính bền vững trong doanh nghiệp nhà nước tại châu Á, chia sẻ các thông lệ trong khu vực. Ông Masaki khẳng định OECD sẽ tiếp tục hỗ trợ các quốc gia chia sẻ kinh nghiệm chính sách.

Đồng quan điểm, ông Changoh Moon, Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Doanh nghiệp nhà nước, Viện Tài chính công Hàn Quốc, cho rằng trong bối cảnh kinh tế và công nghệ nhiều biến động, doanh nghiệp nhà nước vừa phải thực hiện nhiệm vụ công, vừa cần bảo đảm năng lực cạnh tranh bền vững và khả năng chống chịu.

Chia sẻ kinh nghiệm Hàn Quốc, ông Changoh Moon nhấn mạnh quản trị tốt là quá trình liên tục, đòi hỏi không ngừng thích ứng. Những diễn đàn đối thoại như Mạng lưới giúp các quốc gia chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, chuyển hóa tiêu chuẩn quốc tế thành những cải cách có ý nghĩa.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu tập chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, hội nghị hướng tới thúc đẩy đối thoại chính sách, tăng cường hợp tác giữa các quốc gia, đồng thời hỗ trợ nghiên cứu, vận dụng các nguyên tắc và thông lệ quản trị tốt của OECD phù hợp với điều kiện thể chế, đặc điểm phát triển của mỗi nước. Việc đăng cai tổ chức hội nghị tạo cơ hội để Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật xu hướng và tiếp thu thông lệ quốc tế, phục vụ quá trình tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước.